openHPI zeigt gratis: So schützt man E-Mails vor Mitlesen und Manipulation

--------------------------------------------------------------Weitere Infos zum Kurs:http://ots.de/AOj3mK--------------------------------------------------------------Potsdam (ots) - Für die Gefahren des Mitlesens und Veränderns vonE-Mails durch Dritte sensibilisieren will ein kostenloservierzehntägiger Online-Workshop, den das Hasso-Plattner-Institut(HPI) ab Mittwoch, 12. Juni, anbietet. Auf der IT-LernplattformopenHPI kann sich jeder Internetnutzer dafür anmelden unterhttps://open.hpi.de/courses/email2019. Der Kurs vermittelt auch, wieman sich gegen Cyberattacken schützen kann, die mit Hilfe von E-Mailsausgeführt werden."Da sich viele Menschen nach wie vor zu wenig Gedanken über dieSicherung ihrer elektronischen Post machen, wollen wir sie vor allemanleiten, ihre E-Mails vor Mitlesern und Veränderungen von Text undAbsenderadresse zu schützen", erläutert HPI-Direktor Prof. ChristophMeinel, der Leiter des Onlinekurses. Rund 10.000 Personen hatten sicheingeschrieben, als das Institut ein ähnliches Angebot bereits 2015einmal machte."Auch 37 Jahre nach Einführung der ersten E-Mail-Standards istzahlreichen Versendern noch nicht bewusst, dass ihre Mitteilung imInternet nur etwa so sicher ist, wie eine Postkarte in einemunbewachten offenen Transportfahrzeug", betont derInformatikwissenschaftler. Die Folge: E-Mails mit sensiblen Inhaltenwerden beim Versand oft gar nicht oder nur unzureichend geschützt.Das Übermittelte kann dann mitgelesen, der Inhalt und dieAbsenderangabe sogar verändert werden.Allen Kursteilnehmern will Meinel die Grundlagen sogenannterEnde-zu-Ende-Verschlüsselungstechniken sowie digitaler Signaturenvermitteln. Dank praktischer Übungen sollen es die Nutzer schaffenkönnen, mithilfe kostenloser Softwareprogramme verschlüsselte unddigital unterschriebene E-Mails zu versenden und zu empfangen.Wer aktiv mitmacht, erhält eine Teilnahmebestätigung oder - beierfolgreicher Teilnahme - ein benotetes Zeugnis des Instituts. "DerKurs ist eine sehr gute Ergänzung unserer drei Grundlagen-Workshopsaus dem Frühjahr", sagt Meinel. Dabei ging es um die Angebote"Datensicherheit im Netz - Einführung in die Informationssicherheit","Digitale Identitäten - Wer bin ich im Netz?" und "Blockchain -Sicherheit auch ohne Trust Center". Alle drei Workshops stehen imArchiv der IT-Lernplattform openHPI nach wie vor fürs Selbststudiumzur Verfügung.Einige Fakten zu openHPIGestartet am 5. September 2012Einzelne Nutzer: gut 200.000*Kurseinschreibungen: rund 613.000*Ausgestellte Leistungsnachweise: mehr als 61.000*Archivierte Kurse fürs Selbststudium: rund 70*Kurs-Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch Webseite:https://open.hpi.de*alle Angaben beziehen sich auf Juni 2019Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell