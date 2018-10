onepot by AHGZ: Das neue Portal für junge Gastronomen

Stuttgart/ Frankfurt am Main (ots) - onepot heißt das neueInfotainment-Portal der AHGZ - Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) für junge Gastronomen. Dieneue Plattform richtet sich mit Videos, Artikeln und Bildergalerienan die nächste Gastgeber-Generation im Alter zwischen 16 und 35Jahren. Neben Videoclips bietet das Online-Angebot unter anderemArtikel und Fotostrecken, die speziell auf die junge Zielgruppezugeschnitten sind. Tutorials zu Drinks und Speisen wie auchunterhaltende Video-Formate mit Bartendern, Köchen, Servicekräftenund anderen kreativen Köpfen der Szene sind abrufbar.Projektleiterin Alessa Füller (25) erklärt das Konzept: "Aufonepot.de findet die Next Generation der Gastro-Szene, was siebewegt. In How-to-Videos erklären Deutschlands beste Köche undBartender, wie sie auf raffinierte Weise Speisen und Drinksherrichten. Wem es im Video zu schnell geht, kann in der Rezeptelistealles in Ruhe nachlesen. Unter Hotshots sammelt onepot zusammen mitseinen Usern besondere Gastro-Eindrücke - vom Klo-Design bis zursüßen Versuchung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. ImBereich Szene erfahren Nutzer die spannendsten News aus der Branche.Reinklicken lohnt sich!"onepot hat als Infotainment-Plattform den Anspruch, auf Trends undKniffe aufmerksam zu machen, zu unterhalten und alsInspirationsquelle zu dienen: https://onepot.ahgz.de/.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell