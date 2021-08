oelenheinz+frey entwickelt neues Kommunikationskonzept für die Traditionsmarke Sinalco

Mannheim (ots) - Die Mannheimer Werbeagentur oelenheinz+frey (www.o-f.de) hat für die Traditionsmarke Sinalco ein neues Kommunikationskonzept entwickelt. Basis ist die Neupositionierung von Sinalco, die traditionelle Werte aufgreift, zeitgemäß weiterführt und mit neuen Ansätzen kombiniert. Die daraus abgeleitete Kommunikationsplattform "Wir könnten weitermachen wie bisher. Wollen wir aber nicht!" bildet einen Resonanzraum für die Themen, die die Zielgruppen bewegen und verbindet Sinalco so über das reine Genusserlebnis hinaus mit ihren jungen Fans, die lebenshungrig und zukunftsorientiert nach Neuem streben.Mit oelenheinz+frey hat Sinalco einen Partner gewählt, der aufgrund seiner Arbeit für Marken wie Capri-Sonne, Libella und kinella über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der alkoholfreien Getränke verfügt. Aufgrund der strategischen und methodischen Kompetenz konnte innerhalb kürzester Zeit gemeinsam eine stimmige neue Positionierung entwickelt und der gesamte Markenauftritt darauf abgestimmt werden."Die Herausforderung bestand vor allem darin, die großartigen Werte der Marke einzubeziehen und gleichzeitig neue Anknüpfungspunkte in der Gegenwart zu finden. Nur so kann die Marke fest in der Lebenswirklichkeit der neuen Zielgruppen verankert werden," erklärt Uwe Frey, Mitgründer der Agentur oelenheinz+frey. "Mit der gemeinsam entwickelten Positionierung ist es gelungen, traditionelle und zeitlose Werte mit einem Selbstverständnis zu verbinden, das sich auch weiterhin klar vom Wettbewerb abhebt."Zum Kampagnenstart ruft Sinalco die eigenen Fans auf, sich für eine Rolle in einem der neuen Spots zu bewerben. Das Kommunikationskonzept wird in Zusammenarbeit mit der Sinalco-Inhouse-Agentur Neptun und der Düsseldorfer Filmproduktion Grown umgesetzt.Hier geht es zum ersten Spot der Kampagne: https://www.sinalco.deÜber oelenheinz+frey Werbeagentur GmbHDie oelenheinz+frey Werbeagentur GmbH ist ein Full Service-Kommunikationsdienstleister mit Schwerpunkt Kommunikationsberatung. Für Kunden aus verschiedensten Branchen entwickelt die Agentur mit Sitz in Mannheim seit mehr als 25 Jahren effiziente Kommunikationslösungen. Branchenübergreifend unterstützt oelenheinz+frey seine Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kommunikationskonzepten - von einzelnen Werbemaßnahmen, Social Media-Aktivitäten und Public Relations-Aktionen bis hin zu integrierten Kampagnen. Unternehmen aus dem Endkunden- wie aus dem Geschäftskundenbereich profitieren dabei von effizienten Prozessen, die schnell zählbare Ergebnisse liefern.Pressekontakt:oelenheinz+frey Werbeagentur GmbHChristian KonzackHauptstraße 161, 68259 MannheimTelefon: +49 621 8410-161E-Mail: c.konzack@division.agOriginal-Content von: Oelenheinz + Frey Werbeagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell