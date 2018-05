o2 Free Boost und o2 Free mit Connect: Doppeltes Datenvolumen zum kleinen Preis - Ein Tarif für alle vernetzten Geräte (FOTO)

München (ots) -Die Mobilfunkmarke o2 zündet für ihre Kunden die nächste Stufeihrer Freiheitsoffensive 2018. Im neuen o2 Free Tarifportfolioverdoppeln Neu- und Bestandskunden[1] dank o2 Free Boost[2] für nur 5Euro ihr Highspeed-Datenvolumen. Passend dazu können sie mit derinnovativen o2 Free Connect-Funktion die Daten-Power der o2 FreeTarife[2] einfach und flexibel für alle mobilen Geräte nutzen. Dennnicht nur die Datennutzung, auch die Anzahl vernetzter Mobilgerätenimmt hierzulande rapide zu. Mit o2 Free Boost und der o2 FreeConnect-Funktion treibt o2 diese Entwicklung weiter voran.Das neue o2 Free Portfolio umfasst ab dem 5. Juni drei Tarife: Wiebisher gibt es den o2 Free S mit 1 GB Highspeed-Datenvolumen für19,99 Euro monatlich und den Erfolgstarif o2 Free M mit 10 GB für nur29,99 Euro im Monat. Beim neuen o2 Free L erhöht o2 bei unverändertemPreis von 39,99 Euro monatlich das Datenvolumen von 20 GB auf satte30 GB.60 GB für 44,99 Euro - Rundum-Sorglos-Datenpaket für denMassenmarktDoch damit nicht genug: Kunden können für nur 5 Euro zusätzlichihr Highspeed-Datenvolumen mit dem o2 Free Boost verdoppeln. "Unserezentrale Mobilfunkmarke o2 positioniert sich in der Mitte des Marktesund spricht mit ihrem Freiheitsversprechen alle Kunden an. GroßeDatenpakte zum herausragenden Preis-Leistungsverhältnis sind einwesentlicher Erfolgsfaktor. Wir bieten maximale und bezahlbareFreiheit für den individuellen digitalen Lifestyle unserer Kunden",kündigt Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand bei TelefónicaDeutschland, an.Der o2 Free M bietet den Kunden mit Boost 20 GB für nur 34,99 Euroim Monat. Das Datenvolumen des o2 Free L Boost wächst zum günstigenRundum-Sorglos-Datenpaket von 60 GB für attraktive 44,99 Euro imMonat.Die Welt vernetzter Alltagshelfer in einem TarifDas üppige Datenvolumen der neuen o2 Free Tarife lässt sich ab dem5. Juni ohne Zusatzkosten mit bis zu zehn mobilen Geräten über einenzentralen Tarif nutzen. Zum Beispiel werden Wearables immer beliebterund ergänzen das Smartphone durch ihre zusätzlichen Funktionen undintelligenten Sensoren. Mit der neuen o2 Free Funktion Connect istjetzt nur noch ein Mobilfunkvertrag notwendig, da sich allezugehörigen SIM-Karten das Highspeed-Datenvolumen des gewählten o2Free Tarifs teilen.Ein Big Data Tarif für bis zu 10 GeräteNeben der Hauptkarte umfasst Connect zwei Multicards mit Allnet-und SMS-Flat sowie bis zu sieben Datacards ohne Voice- undSMS-Funktionalität speziell für smarte Endgeräte.[3] Über die Mein o2App werden Smartphone, Smartwatch, Tablet & Co auf einfache undschnelle Weise eingebunden und zentral verwaltet - so behält derKunde ganz komfortabel den Überblick und nutzt die neuenMöglichkeiten der mobilen Freiheit in seiner digitalen Lebenswelt."Der Markt hatte bisher keine Lösung, all diese Endgeräte einfachund flexibel zu nutzen. Die neue o2 Free Funktion Connect ist eineinnovative Lösung mit klarem Mehrwert für den Verbraucher in einerneuen Welt vernetzter Alltagshelfer. Damit revolutioniert Connect dieWelt der smarten Geräte und verbindet diese mit den o2 Free BigData-Tarifen. Mit noch mehr Daten und noch mehr Geräten setzen wireinen neuen Standard für die mobile Freiheit unserer Kunden", sagtMetze.o2 Vorreiter bei disruptiven MobilfunklösungenIn keiner Marke von Telefónica Deutschland kristallisiert sich derGedanke der Freiheit so sehr heraus wie bei o2: "Wir sind der Pionierder Freiheit und stehen für kompromisslose Selbstbestimmung derKunden. Das ist unsere klare strategische Ausrichtung und damittreffen wir den Nerv unserer Kunden", so Metze. Die Reihe innovativerLösungen für die Freiheit seiner Kunden setzt o2 jetzt mit seinenneuen Produkten im Rahmen der großen Freiheitsoffensive 2018konsequent fort.2016 hat o2 mit der Weitersurf-Garantie den Mobilfunkentfesselt.[4] Ein Jahr später macht o2 Free mit den Big Data-TarifenSchluss mit Hotspot-Hopping. Zudem ist o2 der einzige Netzanbieter inDeutschland, der mit den Flex Tarifen Mobilfunk-Verträge ohneMindestlaufzeit anbietet.[5] Und mit o2 My Handy gibt es dasWunsch-Smartphone zu günstigen Konditionen auch unabhängig von einemVertragswechsel oder einer Vertragsverlängerung - mit Einmalzahlungoder in monatlichen Raten ohne Zusatzkosten.[6]"Das Kundenversprechen ,Freiheit' wird auch künftig ohne Wenn undAber das Handeln von o2 bestimmen. Unter dem Motto Freiheitsoffensive2018 setzen wir unseren Kurs im Sinne unserer Kunden konsequentweiter fort. Unsere o2 Vertrags- und Prepaid-Kunden dürfen sich aufweitere Lösungen für ihren individuellen digitalen Lifestyle noch indiesem Jahr freuen", kündigt Metze an.1) Bestandskunden können im Zuge einer Vertragsverlängerung oderab 12 Monaten Vertragslaufzeit innerhalb eines Tarifwechselswechseln. Es können ggf. Tarifwechselgebühren anfallen2) o2 Free L (30 GB) 39,99 EUR mtl., o2 Free M (10 GB) 29,99 EURmtl., o2 Free S (1 GB) 19,99 EUR mtl. erhalten mit Boost für 5EUR doppeltes Datenvolumen. Alle Tarife haben eine 24-monatigeMindestvertragslaufzeit und eine einmalige Anschlussgebühri.H.v. 39,99 EUR. Der o2 Free XL wird nicht mehr angeboten.Nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens kann unendlich im o22G/GSM und 3G/UMTS Netz mit bis zu 1000 KBit/s (im Durchschnitt997 KBit/s) weiter gesurft werden (HD-Video-Streaming undInternetanwendungen mit ähnlich hohen oder höherenBandbreitenanforderungen nicht uneingeschränkt möglich).Vertragsverlängerungsberechtigte Bestandskunden können in deno2 Free mit Connect bzw. o2 Free Boost wechseln.3) Die Weitersurf-Garantie gilt nur auf einer Multicard, die indem Tarif enthalten ist. Bei den weiteren Multi- und Datacardsreduziert sich die Übertragungsgeschwindigkeit nach Verbrauchdes Highspeed-Datenvolumens auf bis zu 32kBit/s im Up- undDownload.4) Nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens kann unendlich im o22G/GSM und 3G/UMTS Netz mit bis zu 1000 KBit/s (im Durchschnitt994 KBit/s) weiter gesurft werden (HD-Video-Streaming undInternetanwendungen mit ähnlich hohen oder höherenBandbreitenanforderungen nicht uneingeschränkt möglich).5) Für monatlich 5 EUR zusätzlich entfällt bei der Flex-Variantedie zweijährige Vertragslaufzeit und der Vertrag lässt sichjederzeit mit einer Frist von 30 Tagen kündigen. Mtl.Grundgebühren bei flexibler Vertragslaufzeit für o2 Free S24,99 EUR, o2 Free M 34,99 EUR, o2 Free L 44,99 EUR, o2 Free XL54,99 EUR. Keine Mindestvertragslaufzeit, Kündigung jederzeitmit einer Frist von 30 Tagen möglich. Einmaliger Anschlusspreisjeweils 29,99 EUR. Weitere Informationen im o2 Shop oder unterwww.o2.de/free. Bei Wechsel in einen niedrigeren Tarif fällteine Gebühr an.6) Alle Hardware-Produkte haben kein Branding und keinen SIM-Lock,d.h. jedes Smartphone kann mit jeder SIM-Karte - unabhängig vomNetzanbieter - benutzt werden.Telefónica Deutschland Holding AG notiert an der FrankfurterWertpapierbörse im Prime Standard (TecDax). Das Unternehmen ist mitseiner Gesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG operativ imPrivat- und Geschäftskundenbereich tätig. Mit der Kernmarke o2 sowiediversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- undPrepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste aufBasis modernster Mobilfunktechnologien wie LTE. Darüber hinaus stelltes als integrierter Kommunikationsanbieter im Festnetzbereich auchTelefonie- und Highspeed-Internet-Produkte für Privatkunden sowieinnovative IP-Telefonie- und Vernetzungslösungen für Geschäftskundenzur Verfügung. Mit insgesamt 49,6 Millionen Kundenanschlüssen (Stand:
31.03.2018) gehört das Unternehmen zu den drei führenden integriertenTelekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunkspartebetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse undist damit der Netzbetreiber mit den meisten Mobilfunkkunden inDeutschland. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einenUmsatz von 7,30 Milliarden Euro. 