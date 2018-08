novomind führt WhatsApp Business solution für novomind iAGENT ein / Omnichannel-Customer-Service-Software novomind iAGENT unterstützt WhatsApp für die Kundenkommunikation

Hamburg (ots) - Die novomind AG, Anbieter umfassenderSoftwarelösungen im Bereich Omnichannel-Commerce undCustomer-Service, gehört zu den ersten WhatsApp Business solutionProvidern. Parallel zum Start der neuen WhatsApp Business-Lösung fürUnternehmen und Institutionen am 1. August bietet novomind dieoffizielle Business-Schnittstelle (API) des weltweit erfolgreichenMessaging-Dienstes jetzt für die elektronische Kundenkommunikationvon Unternehmen aller Branchen an. Der WhatsApp-Kanal ist in dieOmnichannel-Customer-Service-Software novomind iAGENT eingebunden undergänzt damit die anderen Kanäle der zentralenKommunikationsplattform."novomind iAGENT wird bereits von führenden europäischen Markenwie Axel Springer und Sixt eingesetzt", so Sylvia Feja,Bereichsleiterin Customer Service Software bei novomind. "DieseMarken legen großen Wert darauf, ihre Kundenkommunikation soeffizient und bedarfsgerecht wie möglich zu gestalten. DieIntegration von WhatsApp als eigenständiger Kanal ist einvielgeäußerter Wunsch von Unternehmen aller Branchen." Als einer derersten WhatsApp Business solution Provider stellt novomind innerhalbvon novomind iAGENT jetzt Unternehmen und Institutionen dieoffizielle und gesicherte WhatsApp-Schnittstelle zur Verfügung, umderen jeweiligen Kunden den vertrauten Messaging-Dienst alsalternativen Kontakt- und Kommunikationskanal im Customer Serviceanzubieten.Über 1,5 Milliarden Menschen in mehr als 180 Ländern nutzenWhatsApp aktuell, um jederzeit mit Freunden und Familie in Kontakt zubleiben. Mit WhatsApp Business solution wird der Dienst nunmehr umeine professionelle Customer-Service-Funktion zum Messenger-Diensterweitert. Im Rahmen der zentralen Kommunikationsplattform novomindiAGENT spielt WhatsApp Business deshalb eine wichtige Rolle, denn sowird es für den Kunden noch einfacher, den Kundenservice einesContact Centers über die unterschiedlichsten Kanäle hinweg zu nutzen."Je mehr Kanäle angeboten werden, desto kundenfreundlicher wird derCustomer Service wahrgenommen", erklärt Sylvia Feja. Durch dieAngebotsvielfalt von novomind iAGENT werden zwei zentraleAnforderungen erfüllt: Flexibilität und Effizienz im Kundenserviceüber eine Vielzahl kundenfreundlicher Kanäle hinweg."novomind iAGENT ist eine wichtige Omnichannel-Plattform für denKundenservice", so Grit Langhof, Senior Director InternationalReservation & Global SCC Support bei Sixt, einem der führendenAutovermieter weltweit. "Die von novomind iAGENT geboteneFlexibilität der Kommunikationskanäle ermöglicht uns dieKontaktaufnahme mit unseren Kunden ganz nach ihren Bedürfnissen. Dazugehören heute auch Kanäle wie WhatsApp Business."Über novomindDie novomind AG entwickelt seit 18 Jahren innovative, weltweiteinsetzbare Commerce- und Customer Service-Lösungen und gehört zu denTechnologieführern in Europa. Das Portfolio in den Bereichen ContactCenter, Shop-Software, PIM (Product Information Management) undMarktplatzanbindung deckt die gesamte Wertschöpfungskette derdigitalen Kundenkommunikation und des digitalen Handels ab. Dasinhabergeführte Unternehmen, dessen über 300-köpfiges Team derzeitmehr als 220 Unternehmen betreut, wächst stetig. Zu den Kunden zählenu.a. C&A, Görtz, OTTO, Ernsting's family, EnBW, babywalz und Sixt.Sie vertrauen seit vielen Jahren auf die Erfahrung von novomind undauf die partnerschaftlich geprägte Zusammenarbeit. www.novomind.comPressekontakt:Christof Kaplanek, HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH,Tel.: 040/36 90 50-38, Mail: c.kaplanek@hoschke.de,Internet: www.novomind.comOriginal-Content von: novomind AG, übermittelt durch news aktuell