Finanztrends Video zu



mehr >

Neu-Isenburg (ots) -Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) kann das Leben ganz plötzlichund unerwartet aus dem Gleichgewicht bringen. Was bedeutet MultipleSklerose? Was macht die Krankheit mit mir? Geht MS grundsätzlich mitBehinderungen einher? Wie wirkt sie sich auf meinen Alltag, meinenJob und meine Zukunftspläne aus? Diese und viele weitere Fragenwollen beantwortet sowie Ängste und Unsicherheiten beseitigt werden.In der Regel werden die dringendsten Fragen und bestehendeVorurteile in einem aufklärenden Gespräch mit dem behandelnden Arztbesprochen und ausgeräumt. Wer auf der Suche nach vertiefendenInformationen ist, wird in den "MS-Begleiter"-Broschüren von SanofiGenzyme fündig. In ihnen finden Betroffene Informationen zuverschiedenen Schwerpunktthemen rund um die Erkrankung.Positiv in die Zukunft blickenNoch vor einigen Jahren war die MS-Diagnose häufig mit einem Lebenim Rollstuhl oder drohender Arbeitsunfähigkeit assoziiert. Dankmoderner Behandlungsmethoden und einer stetig größer werdendenAuswahl an wirksamen und verträglichen Medikamenten kann die MultipleSklerose heute gut behandelt werden. Die modernen MS-Therapien passensich individuell an den Lebensstil und die Bedürfnisse des jeweiligenPatienten an und ermöglichen ihm dadurch ein fast normales Leben.Karriere? Kinderwunsch? Ein längerer Auslandsaufenthalt? - Warumnicht! Hilfreiche Tipps zum Umgang mit der Erkrankung,Hintergrundinformationen zu MS und Behandlungsmöglichkeiten findensich in der Broschüre "Diagnose MS - Eine Zeit voller Fragen. Wirgeben Antworten".Eine eigene Familie mit Multipler Sklerose?Besonders die Frage, ob es möglich ist, mit Multipler Skleroseeigene Kinder zu bekommen, wird immer wieder gestellt. Entgegenfrüherer Ansichten lässt sich die Erkrankung sehr gut mit einereigenen Familie vereinbaren. Gut zu wissen: MS-Patientinnen habenkein erhöhtes Risiko für Komplikationen wie Fehl- oder Frühgeburten.Schwangerschaft und Geburt verlaufen bei den meisten Betroffenenvergleichbar derer gesunder Frauen. Unabhängig davon ist es ratsam,den Kinderwunsch und die weitere Familienplanung vorab mit denbehandelnden Ärzten zu besprechen. Die neue Broschüre "Den Alltagleben mit MS - Kinderwunsch und Familienplanung" beantwortet dazuviele Fragen.Mit Multipler Sklerose aktiv am Leben teilnehmenAuch wenn die Diagnose erst einmal einen Einschnitt ins Leben derBetroffenen bedeutet, gilt es, sich nicht unterkriegen zu lassen. DieBroschüren von Sanofi Genzyme bieten essenzielleHintergrundinformationen in der ersten Zeit und im weiteren Leben mitder Erkrankung. Patienten, Verwandte und Interessierte können beideHefte kostenfrei bestellen:- telefonisch unter 0800 9080333,- per E-Mail an service@ms-begleiter.de,- per Post unter MS-Begleiter, c/o AtlantisHealthcare Deutschland GmbH, Postfach 180241, 60083 Frankfurt.Über SanofiSanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihrengesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unserenImpfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativenArzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern unsgleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionenvon Menschen mit einer chronischen Erkrankung.Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweitübersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischenFortschritt.Sanofi, Empowering Life.Sanofi Genzyme, die globale Specialty Care Business Unit vonSanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisendenBehandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patientenund ihren Familien neue Hoffnung zu geben.Genzyme® ist eine geschützte Marke der Genzyme Corporation.Sanofi® ist eine geschützte Marke von Sanofi. Alle Rechtevorbehalten.Pressekontakt:Manager BU Communications Sanofi GenzymeChristiane KleinTel.: +49 (69) 305 - 80784presse@sanofi.comBrickenkamp-PR GmbHAnna RitterTel.: +49 (0)2151 6214-600ritter@brickenkamp.deOriginal-Content von: Sanofi Genzyme, übermittelt durch news aktuell