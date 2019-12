norisbank geht mit Apple Pay an den Start - einfach, sicher und vertraulich bezahlen / Die Einführung von Apple Pay bedeutet für die Kunden noch mehr Komfort (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bonn (ots) - Die norisbank stellt ihren Kunden ab sofort Apple Pay zurVerfügung. Mit Apple Pay bietet die norisbank eine weitere höchst bequemeMöglichkeit, einfach, sicher und vertraulich zu bezahlen. Ob im Geschäft, inApps oder in Online-Shops - mit Apple Pay auf iPhone, Apple Watch, iPad oder Mackönnen alle norisbank Kunden mit einem Girokonto ab sofort schnell und bequembezahlen.Sicherheit und Datenschutz stehen bei Apple Pay im Mittelpunkt. Wenn der Kundeeine Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay verwendet, werden die tatsächlichenKartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple Servern gespeichert.Stattdessen wird eine gerätespezifische Nummer zugewiesen, verschlüsselt undsicher auf dem verwendeten Gerät gespeichert. Jede Transaktion wird zusätzlichmit einem nur einmal nutzbaren dynamischen Sicherheitscode autorisiert.Mit nur wenigen Klicks können Kunden ihre vorhandene norisbank Mastercard zurApple Wallet hinzufügen und sind ganz einfach und unkompliziert für das Zahlenmit Apple Pay gerüstet. "Interessenten, die noch kein norisbank Girokonto haben,können ein Konto in wenigen Minuten eröffnen und gleich die für sie passendeMastercard Kreditkarte oder 'Mastercard direkt' für die Nutzung von Apple Paymit beantragen", erläutert Maik Wennrich, Leiter Produktmanagement dernorisbank. "Kontokunden, die Apple Pay ausschließlich ohne eine physische Kartenutzen wollen, bietet die norisbank die rein digitale 'Mastercard direktVirtual' an, die direkt über die norisbank App bestellt werden kann." Die erstenKunden, die bis 31. Januar 2020 Apple Pay aktivieren und erstmalig nutzen,erhalten von der norisbank einen Gutschein in Höhe von zehn Euro für Apples AppStore und iTunes - solange der Vorrat reicht."Die norisbank bietet ihren Kunden ausgezeichnete Leistungen zu günstigstenKonditionen. Mit der Einführung von Apple Pay machen wir den nächstenkonsequenten Schritt im Ausbau unseres leistungsstarken Angebots an Produktenund Services. Denn mit dem beeindruckenden modernen Bezahlkomfort von Apple Payermöglichen wir unseren Kunden die Nutzung eines exzellenten weiteren Services.Apple Pay hat uns begeistert und wir sind sicher, dass unsere Kunden genausobegeistert sein werden", freut sich Thomas große Darrelmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der norisbank.Apple Pay ist einfach einzurichten und Nutzer werden weiter von allen Vorteilender Debit- und Kreditkarten der norisbank profitieren können.Mit dem iPhone und der Apple Watch ermöglicht Apple Pay einfache Zahlungen inGeschäften, Restaurants und Taxis sowie an Automaten und vielen anderen Orten.Beim Einkauf in Apps oder im Internet mit Safari entfällt das manuelle Ausfüllenumfangreicher Anmeldeformulare oder das wiederholte Eingeben von Versand- undRechnungsinformationen. Jeder Apple Pay-Kauf wird mit einem Blick oder mit einerBerührung per Face-ID oder Touch-ID beziehungsweise mit dem Passwort des Gerätsauthentifiziert.Weitere Informationen bezüglich Apple Pay erhalten Sie aufwww.apple.com/de/apple-pay/ oder unter www.norisbank.de/applepayPressekontakt:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 (0228)280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71699/4463675OTS: norisbank GmbHOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell