In norddeutschen Kliniken droht Unterversorgung auf Intensivstationen wegen Pflegekräftemangel

Hamburg (ots) - Der Mangel an Pflegepersonal führt zu erheblichenKonsequenzen auf den Intensivstationen in norddeutschen Kliniken.Nach Recherchen des NDR Politikmagazins "Panorama 3" können vielevorhandene Betten aufgrund fehlenden Personals nicht belegt werden.Vor allem in Niedersachsen und Bremen sind die Engpässe zum Teilerheblich. Teilweise können bis zu einem Drittel der vorhandenenIntensivbetten nicht genutzt werden, da die notwendigenIntensivpflegekräfte fehlen."Panorama 3" hatte Einblick in ein internes Kommunikationssystemzwischen Rettungsleitstellen und Kliniken. Über das Onlinesystem"Ivena" melden sich Kliniken ab, wenn sie keine Patienten mehraufnehmen können. Das soll den Rettungsleitstellen anzeigen, welcheKlinik sie mit ihren Notfallpatienten anfahren können. "Panorama 3"konnte auf die "Ivena"-Daten von 74 Kliniken mit Intensivstationen inNiedersachsen und Bremen im Zeitraum vom 9. November bis zum 3.Dezember 2018 zugreifen. Die Auswertung von insgesamt über einerMillion Daten ergab für die Stadt Bremen eine Abmeldequote von knapp50 Prozent der Intensivkapazitäten. In der Region Hannover lag dieAbmeldequote für die chirurgischen Intensivstationen im selbenZeitraum bei etwas mehr als einem Viertel, im Bereich derinternistischen Intensivstationen bei zusammengerechnet über 40Prozent.Für einzelne Krankenhäuser sind die Zahlen noch drastischer. Sohatte das Bremer Krankenhaus Links der Weser innerhalb desAuswertungszeitraums seine Intensivkapazitäten zu rund 98 Prozentabgemeldet, also fast in der kompletten Zeit. Auch das KRH Nordstadtin Hannover musste im Bereich Chirurgischer und InternistischerIntensivstation zu rund 71 Prozent seine Kapazitäten abmelden. BeideKliniken bestätigen gegenüber "Panorama 3" den Personalmangel alseine Ursache. Ein weiterer Grund sei, dass beide Kliniken Patientenaus dem ländlichen Umland mitversorgen müssten, da die dortigenKliniken erst recht keine ausreichenden Personalressourcen hätten.Die Abmeldedauer selbst variiert dabei stark. Die Spanne reichtvon kurzfristigen Abmeldungen von ein bis zwei Stunden bis hin zu 74Stunden am Stück.Die Engpässe in den Kliniken führen häufig zu einerKettenreaktion. Beispielsweise waren in Bremen Ende November und imStadtgebiet Hannover Anfang Dezember alle internistischenIntensivkapazitäten aller Kliniken gleichzeitig abgemeldet, und dasüber viele Stunden. Je mehr Krankenhäuser ihre Intensivkapazitätenabmelden, umso mehr andere Kliniken müssen einspringen, die sich dannim Laufe der Zeit auch immer wieder abmelden müssen, weil sie amLimit sind.Anfang des Jahres hatte die Deutsche Gesellschaft fürinternistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) vor einerdrohenden Unterversorgung durch Intensivpflegemangel undBettensperrungen gewarnt.Ausgerechnet die neuen gesetzlichen Personaluntergrenzen könntendas Problem ab Januar 2019 weiter verschärfen. Sie sollen zwar füreine dringend nötige Entlastung der Intensivpfleger sorgen, nichtalle Kliniken können die Personalmindestquote jedoch erfüllen. Diesführe zu weiteren Bettensperrungen und Engpässen, vermutet dieArbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG)."Panorama 3": Dienstag, 11. Dezember, 21.15 Uhr, NDR Fernsehen