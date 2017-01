noratis-Report: Mieter und Vermieter haben ähnliche Interessen

Eschborn (ots) - Mieter und Vermieter sind meistens an einemharmonischen, langfristigen und gedeihlichen Miteinander interessiertund haben dabei weniger Interessenskonflikte als oft dargestellt. Solässt sich zumindest der aktuelle Immobilien-Trendreport desBestandsentwicklers von Wohnimmobilien noratis GmbH (www.noratis.de)interpretieren, der auf einer Umfrage unter Immobilienexpertenbasiert.Ein Großteil der Vermieterseite hält eine gute bauliche Substanz(94 Prozent) für das wichtigste Kriterium bei der Vermietung vonWohnimmobilien. 90 Prozent der Vermieter sind laut Umfrage bereit,"auf etwas Rendite zu verzichten, wenn sie dafür wenigerVerwaltungstätigkeit, etwa wegen ständiger Mieterwechsel oderMietausfällen haben." 87 Prozent ist die "langfristige und stabileVermietung wichtiger als die kurzfristige Maximierung der Rendite."Auf der Mieterseite wünschen sich 95 Prozent eine guteBausubstanz. 87 Prozent zahlen lieber etwas mehr Miete, wenn dafür"die Wohnung, das Haus und die Außenanlagen regelmäßig gepflegtwerden."Als Fazit lässt sich festhalten, dass ein fairer Umgang zwischenMieter und Vermieter - z.B. die richtige Balance zwischenInvestitionen und Mietzins - zu einer stabileren Vermietungssituationund letztlich zu einer besseren Rendite führt. Gleichzeitig hat dieUmfrage ergeben, dass gutes Management und das richtige Maß derInstandhaltung zu einer Annäherung der Interessenslage bei Mieternund Vermietern führen. Die Umfrage bestätigt die Erfahrungen vonnoratis-Geschäftsführer Igor Bugarski aus der Entwicklung von bislangmehr als 10.000 Wohnungen: "Umfangreiche Investitionen und einemieterfreundliche Verwaltung führen in der Regel zu einer Optimierungder Rendite." Bugarski empfiehlt auch die Kommunikation mit Mieternzu fördern, z.B. mit solchen Umfragen, um die Investitionsplanung inLiegenschaften zu optimieren.Die noratis GmbH (www.noratis.de) ist ein Bestandsentwickler vonWohnimmobilien. Hierzu erwirbt die Gesellschaft Liegenschaften mittechnischem und/oder kaufmännischem Entwicklungspotential inRandlagen von Städten und Ballungsgebieten, unterzieht sie einerverantwortungsvollen Aufwertung, um sie anschließend zu veräußernoder im Bestand zu halten. Mit dieser Strategie hebt noratis dieWohnkultur in diesen Siedlungen und Stadtteilen und bietetmodernisierte, nachgefragte Wohnimmobilien. noratis kann zahlreicheerfolgreiche Referenzprojekte deutschlandweit vorweisen.Pressekontakt:Weitere Informationen: noratis GmbH, Hauptstr. 129, 65760 Eschbornbei Frankfurt am Main,Tel. +49 (0) 69 170 77 68 20, E-Mail: info@noratis.de, Web:www.noratis.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. +49(0) 611 973150,E Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.comOriginal-Content von: noratis GmbH, übermittelt durch news aktuell