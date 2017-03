noratis-Report: Investoren erwarten weiterhin positive Wertentwicklung bei Wohnimmobilien

Eschborn (ots) -- Trend geht hin zu B- und C-Wohnlagen, nachdem A-Lagen ausgereiztsind- Verlagerung von Großstädten in mittlere Zentren und in dieFläche- Bausubstanz und Wohlfühlfaktor spielen eine große RolleFür das laufende Jahr und darüber hinaus erwarten Investoren eineüberwiegend positive Wertentwicklung auf dem Markt fürWohnimmobilien. Laut einer aktuellen Expertenumfrage der noratis GmbH(http://www.noratis.de/) gehen 87 Prozent der Befragten von weiterhinsteigenden Preisen für Wohnimmobilien in den nächsten Jahren aus. Diein Eschborn bei Frankfurt am Main ansässige noratis GmbH ist selbstein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Hierzu erwirbt dieGesellschaft Liegenschaften mit technischem und/oder kaufmännischemEntwicklungspotenzial in Randlagen von Städten und Ballungsgebieten,unterzieht sie einer verantwortungsvollen Aufwertung, um sieanschließend zu veräußern oder im Bestand zu halten.Wie die Umfrage ermittelt hat, sieht auch das Gros der Investorenoffenbar das größte Potenzial in B- und C-Wohnlagen. Mehr als dreiViertel (78 Prozent) halten die Wertsteigerungen in A-Wohnlagenbereits weitgehend für ausgereizt und sehen das deutlich größerePotenzial in B- und C-Lagen. 63 Prozent werten diese als attraktiveInvestitionsgelegenheiten unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten.Lediglich 15 Prozent stufen B- und C-Lagen als zu risikoreich ein."Nachdem kaum noch A-Wohnlagen zu wirtschaftlich interessantenEinstiegspreisen zu erwerben sind, setzen immer mehr Investoren aufB- und C-Standorte. Dieser Trend ist Teil einer viel größerenStrömung, die generell von den Topmärkten hin zu Nebenmärkten geht.Wir erleben eine zunehmende Verlagerung der Investitionen vonGroßstädten hin zu mittleren Zentren und teilweise sogar schon in dieFläche", sagt Igor C. Bugarski, Geschäftsführer der noratis GmbH. Erführt weiter aus: "Wir erwarten an diesen Standorten weiterhinsteigende Wertentwicklungen bei Wohnimmobilien. Das hängt damitzusammen, dass in den Toplagen kaum noch Wohnimmobilien zuwirtschaftlich attraktiven Konditionen zu erwerben sind. Folglichkommt es zu einer Ausdehnung in die Fläche mit gegebenenfalls baldähnlichen Folgen."Investoren legen Wert auf Bausubstanz und WohlfühlfaktorDabei legen die Investoren laut noratis-Umfrage in allen Lagenneben der Rendite klare und nachvollziehbare Kriterien für denImmobilienerwerb an. Für 94 Prozent ist demnach die gute baulicheSubstanz des Gebäudes "wichtig", für 77 Prozent sogar einentscheidendes Kriterium.74 Prozent messen der Infrastruktur in der näheren Umgebung einehohe Bedeutung bezüglich der Vermietbarkeit bei. In diesem Sinnelässt sich wohl auch verstehen, dass 87 Prozent der Befragten demWohlfühl¬faktor in der Umgebung einer Wohnimmobilie einen hohen Wertbeimessen. Für 55 Prozent hängt sogar die Investitionsentscheidungfür eine Immobilie unmittelbar mit einem guten Gefühl in der Umgebungzusammen. Etwas überraschend im Hinblick auf die hohe Priorität desWohlfühlfaktors bei den Investoren gaben lediglich 14 Prozent eineruhige Wohngegend als einen wichtigen Faktor an."Investoren bevorzugen eine gute Bausubstanz, vorausgesetzt, dieRendite bleibt angemessen. Und dem Thema Wohlfühlfaktor sollteausreichend Beachtung geschenkt werden", fasstnoratis-Geschäftsführer Igor Bugarski zusammen.Die noratis GmbH (www.noratis.de) ist ein Bestandsentwickler vonWohnimmobilien. Hierzu erwirbt die Gesellschaft Liegenschaften mittechnischem und/oder kaufmännischem Entwicklungspotenzial inRandlagen von Städten und Ballungsgebieten, unterzieht sie einerverantwortungsvollen Aufwertung, um sie anschließend zu veräußernoder im Bestand zu halten. Mit dieser Strategie hebt noratis dieWohnkultur in diesen Siedlungen und Stadtteilen und bietetmodernisierte, nachgefragte Wohnimmobilien. noratis kann zahlreicheerfolgreiche Referenzprojekte deutschlandweit vorweisen.Weitere Informationen:noratis GmbH, Hauptstr. 129, 65760 Eschborn bei Frankfurt am Main,Tel. +49 (0) 69 170 77 68 20, E-Mail: info@noratis.de,Web: www.noratis.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. +49(0) 611 973150,E Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.comOriginal-Content von: noratis GmbH, übermittelt durch news aktuell