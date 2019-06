noma-med GmbH wird Teil der KMT Medical Gruppe

Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - KMT Medical Incorporated(KMT Medical), eine internationale Unternehmensgruppe, die häuslicheGesundheitsdienstleistungen für Patienten anbietet, gibt bekannt,dass die noma-med GmbH (noma-med), vorbehaltlich der Zustimmung desBundeskartellamts, Teil der Unternehmensgruppe wird. Damit gehörtnoma-med zu einer Gruppe von europäischen und US-amerikanischenGesundheitsdienstleistern, die unter dem Dach der KMT Medical tätigsind.noma-med ist ein führendes deutsches Homecare-Unternehmen. Das1994 gegründete Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen inden Bereichen Stoma, Kontinenz, Wundversorgung und enterale sowieparenterale Ernährung an. Das Unternehmen verfolgt die Philosophie,eine qualitativ hochwertige Versorgung anzubieten, um Patienten zuhelfen, ein Leben in Unabhängigkeit zu führen."Es freut uns, dass noma-med Teil der KMT Medical Familie wird."verkündet Scott Holloway, Executive Vice President und ManagingDirector von KMT Medical. "Wir freuen uns darauf, mit noma-med undder bestehenden Geschäftsführung zusammenzuarbeiten, um unserenKunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbietenzu können. noma-med und KMT verfolgen eine gleichgerichteteGeschäftsphilosophie, weshalb die Verstärkung durch das Team dernoma-med dazu beitragen wird, unsere deutschen Kunden bestmöglich zuversorgen."Über KMT Medical IncorporatedKMT Medical ist eine Unternehmensgruppe, die häuslicheGesundheitsdienstleistungen für Patienten anbietet. In derZusammenarbeit mit Medizinern und Kliniken stehen diese Unternehmendafür ein, dass Patienten Wahlfreiheit genießen und medizinischeEntscheidungen respektiert werden. Die Unternehmen arbeitengleichermaßen mit Kostenträgern und Zulieferern zusammen, umhochwertige Produkte anzubieten, und nutzen ihre herausragendeHomecare-Expertise, um Patienten bestmöglich individuell zuversorgen.Wie im Jahr 2017 bekannt gegeben, ist KMT Medical eineeinhundertprozentige Tochtergesellschaft von The Firm of JohnDickinson Schneider, Inc. Die Unternehmen der KMT Medical Gruppeverfolgen eine Geschäftspolitik, die der Mission und Vision ihresMutterunternehmens, The Firm of John Dickinson Schneider, Inc.entsprechen. www.kmtmedical.comMedia Contact:info@kmtmedical.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/899902/KMT_Medical_Incorporated_Logo.jpgOriginal-Content von: KMT Medical, übermittelt durch news aktuell