niiio Aktie ist interessant. Platow Briefe beobachten – noch. Und bald?

niiio AG ist ein Unternehmen mit grossen Ambitionen. Dazu noch tätig in einem gerade erst entstehenden Zukunftsmarkt. Gerade noch rechtzeitig beginnt niiio durch organisches und strategisch geplantes anorganisches Wachstum sich in Position zu bringen. Noch am 06.12. äusserte sich der niiio CEO Johann horch anlässlich der Übernahme der PATRONAS eindeutig:“… Der Erwerb von PATRONAS ist erst der Auftakt, wir sind bereits mit über 10 weiteren Unternehmern im Gespräch“. Seine Strategie erläuterte Horch bereits vor einiger Zeit in einem einem Exklusivinterview mit dem nwm.



So erregt man auf jeden Fall Aufmerksamkeit. auch bei den Platow Briefen. Die sind vorerst noch in der Beobachterposition, sehen aber grosse Möglichkeiten, wenn niiio so „weitermacht“. Spannende Einschätzung eines MicroCaps auf dem Weg zu…

Niiio Finance – Steiniger Weg

Niiio Finance ist die erste wichtige Übernahme auf dem Weg zum Aufbau einer europäischen Cloud-Plattform für das Asset Management geglückt. Für 6,5 Mio. neue Aktien (1,52 Euro; DE000A2G8332) zu je 1,54 Euro kauft Gründer und CEO Johann Horch Patronas, einen Anbieter für das Portfoliomanagement institutioneller Anbieter. Weitere Schritte sollen folgen:

Horch erklärt uns auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz, dass er mit mehr als zehn Übernahmezielen in Kontakt steht. Am Ende soll ein cloudbasiertes Kontobuch stehen, auf das alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette im Asset Management zeitgleich zugreifen können.



Aus Bewertungssicht ist festzuhalten, dass Niiio mit 10 Mio. Euro etwa den 2,5-fachen Umsatz von Patronas bezahlt, selbst aber mit dem üblichen 17-fachen Aufschlag bewertet wird. Gemeinsam machen beide 2022 nach Horchs Prognose 6 Mio. Euro Umsatz (was wir als konservativ empfinden) und damit etwa 0,18 statt 0,09 Euro je Anteilschein. Akzeptiert der Markt wieder eine 17-fache Bewertung, so müsste sich der Kurs der Niiio-Aktie auf 3,06 Euro verdoppeln. Verdoppeln will Horch bis 2025 jedes Jahr auch den Umsatz. An eine Profitabilität ist aber wohl erst 2023 zu denken. Der angepeilte Weg zum Marktführer ist daher noch mit Unwägbarkeiten gepflastert.

Niiio Finance ist spannend. Beobachten!



