Sliedrecht (ots) -Der niederländische Hersteller Smaak & Co B.V. ruft aktuell diefolgenden Produkte unabhängig von dem Mindesthaltbarkeitsdatumzurück:- "Meine Käserei Brotaufstrich Ananas-Pfirsich, 175 g"- "Meine Käserei Brotaufstrich Schnittlauch, 175 g"- "Meine Käserei Brotaufstrich Tomate-Basilikum, 175 g"In dem Produkt "Meine Käserei Brotaufstrich Tomate-Basilikum, 175g" wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Aus Gründen desvorsorglichen Gesundheitsschutzes werden alle Sorten des obengenannten Artikels unabhängig von dem Mindesthaltbarkeitsdatumzurückgerufen.Listeria monocytogenes kann Auslöser von schwerenMagen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalenInfektes sein. Bei bestimmten Personengruppen können sehr ernsteKrankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikossollten Konsumenten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffeneProdukt nicht verzehren.Die betroffenen Produkte "Meine Käserei Brotaufstrich, 175 g" desHerstellers Smaak & Co B.V. wurden bei Lidl Deutschland in denBundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft. Aus Gründen des konsequentenVerbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und diebetroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können inallen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wirdselbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf sind ausschließlich die Produkte "Meine KäsereiBrotaufstrich, 175 g" des Herstellers Smaak & Co B.V. betroffen.Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte sind von dem Rückrufnicht betroffen.Der Hersteller Smaak & Co B.V. entschuldigt sich bei allenBetroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.