next system aus Österreich gewinnt renommierten Technologie-Award - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Mit HapticTouchTM Technologie zu neuen Mensch-MaschineBedienkonzepten der ZukunftWien (ots) - Im Jahresrhythmus findet in Nürnberg dieinternationale Weltleitmesse "embedded world Exhibition&Conference"statt. Mit ihrem Fokus auf Embedded-Technologien spiegelt sie dieTrends der Branche wider, mehr als 1.000 Unternehmen aus 40 Ländernnahmen heuer daran teil. Ein wichtiges Highlight ist dabei jedes Jahrdie Verleihung des internationalen "embedded award". Dieses Jahr darfsich mit next system Vertriebsges.m.b.H. ein österreichischesUnternehmen über diese Preisverleihung freuen.Die patentierte HapticTouch? Technologie von next systemermöglicht eine fühlbare Rückmeldung auf Display-Touchoberflächen.Dabei wird zusätzlich der angewandte Druck - durch sog. "forcesensing" - erfasst, der bei der Bedienung der Touchoberflächeaufgewendet wird und kann so gezielt ausgewertet werden.Mithilfe der HapticTouch? Technologie von next system wird dieInteraktion zwischen Benutzer und Bedienelementen erlebbar, d.h. eskommt zu einer fühlbaren Rückmeldung der durchgeführten Aktion alsBestätigung für den Anwender. Unbeabsichtiges Auslösen einer Aktion,wie Bsp. das ungewollte Drücken einer Taste, wird dadurch verhindert.Das Erfühlen von Tasten oder Texturen auf Bedienoberflächenermöglicht die Bedienbarkeit ohne Sichtkontakt, also auch Bedienungfür sehbehinderte und sogar blinde Menschen."Damit kann die Technologie von next system in denunterschiedlichsten Gebieten Verwendung finden: BeiBankomat-Terminals, Haushaltsgeräten (Bsp.: Waschmaschinen),Anlagensteuerungen, medizinischen Eingabe-Geräten, in derAutomotive-Industrie und vielen mehr. Die HapticTouch? Technologievon next system ist unabhängig von Display und Touchtechnologie undauch für andere kapazitive Materialien (Touchpad, Kunststoff,...)einsetzbar.Wir freuen uns riesig über diesen tollen Erfolg" so RobertGausterer, Gründer und einer der drei Geschäftsführer von nextsystem. "Wir haben früh erkannt, dass wir mithilfe unsererTechnologie das steigende Sicherheitsbedürfnis der Menschen nacheiner haptischen "Rückmeldung" optimal unterstützen können. Genaudahin haben wir unsere Forschung und Entwicklung gerichtet" ergänzenseine Partner Andreas Tragenreif und Gregor Keltscha.Jury-Begründung für die Verleihung des Awards an next system inder Kategorie Hardware war auch, dass die HapticTouch? Technologievöllig neue Wege in der Entwicklung von Mensch-Maschine-Interaktionenund Bedienkonzeption der Zukunft erschließt.next system ist ein führender Technologie-Anbieter vonmaßgeschneiderten Gesamtlo?sungen in den KernbereichenAntriebstechnik, Embedded Computer Solutions, Display & TouchSolutions, Haptic Touch Technologien und Medizintechnik.Mit richtungsweisenden Standardprodukten und kundenspezifischenSystemen ermöglicht next system seinen Kunden die Integration neuerTechnologien zu individuellen Gesamtlösungen.. Tiefes technischesKnow-How bildet zusammen mit langjähriger Technologie-Kompetenz dieBasis des Erfolges. Den Kopf im Himmel und die Beine am Boden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Angela SZIVATZT +43 660 127 01 03Christian KLIMENTMarketing & Communicationsnext system Vertriebsges.m.b.H.Strohbogasse 4, A-1210 Vienna/AustriaE-Mail christian.kliment@nextsystem.atWeb www.nextsystem.at/Link: http://bit.ly/embeddedaward2017Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12730/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: next system VertriebsgesmbH, übermittelt durch news aktuell