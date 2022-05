next@acer: Acer frischt die Business-Notebooks der Serien TravelMate P4, TravelMate Spin P4 und TravelMate P2 auf

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Acer bringt seine TravelMate P4 und TravelMate Spin P4 Business-Notebooks mit den neuesten Intel® Core(TM) vPro® oder AMD Ryzen(TM) PRO Prozessoren der 12. Generation- Das neue TravelMate P4 kommt mit 35,65 cm (14 Zoll) oder 40,64 cm (16 Zoll) 16:10 WUXGA IPS Thin-Bezel-Displays und besteht aus einer beeindruckend leichten Aluminium-Magnesium-Legierung und PCR (Post-Consumer Recycled) Kunststoff- Das Convertible TravelMate Spin P4 verfügt über einen entspiegelten Touchscreen aus Corning® Gorilla® Glass- Die neuen TravelMate P2-Notebooks mit Intel® Core(TM) vPro® CPUs der 12. Generation sind mit 35,65 cm (14 Zoll) oder 39,62 cm (15,6 Zoll) Displays ausgestattet; Gehäuse und Touchpad bestehen aus PCR- und recyceltem MeeresplastikAcer hat heute die neuesten TravelMate Business-Notebooks für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und Hybrid-Arbeiter vorgestellt, die noch mehr Mobilität und Leistung bieten. Jedes der robusten Acer TravelMate P4, TravelMate Spin P4 und TravelMate P2 Notebooks bietet dank größerer Touchpads und leiserem Tastendruck maximale Flexibilität im Büro, zu Hause oder unterwegs.Die robusten Notebooks sind so konzipiert, dass sie während des gesamten Arbeitstages eine hohe Leistung, verbesserte Sicherheit, fortschrittliche Konnektivität und eine dem Militärstandard MIL-STD 810H entsprechende Widerstandsfähigkeit bieten. Sie stecken beispielsweise einen versehentlichen Sturz oder verschüttetes Wasser mit Leichtigkeit weg.Auch bei den Kriterien Sicherheit und Produktivität erfüllen die Acer TravelMate P2, TravelMate P4 und TravelMate Spin P4 höchste Ansprüche. Die Microsoft Secured-core PCs bieten u.a. SecureBio-Fingerabdruckleser und eine IR-Kamera mit Privacy Shutter und unterstützen Windows Hello für sichere Anmeldungen. Alle Modelle bieten fortschrittliche Konnektivität mit Wi-Fi 6, um ein reibungs- und kabelloses Erlebnis zu gewährleisten, und optionale LTE-Unterstützung, damit Geschäftsreisende auch unabhängig von lokalen Netzwerken sofortige Konnektivität genießen können.Acer TravelMate P4 and TravelMate Spin P4Die 35,65 cm (14 Zoll) oder 40,64 cm (16 Zoll) Notebooks TravelMate P4 und TravelMate Spin P4 sind entweder mit Intel® Core(TM) i7 vPro®-Prozessoren der 12. Generation oder AMD Ryzen(TM) 7 PRO-Prozessoren erhältlich. Das WUXGA (1.920 x 1.200) IPS Narrow-Bezel-Display bietet eine Screen-to-Body-Ratio von bis zu 86 Prozent(1) und das Seitenverhältnis von 16:10 optimiert die Nutzung der Bildschirmfläche zusätzlich. Alle TravelMate P4- und TravelMate P4 Spin-Modelle bieten eine hochwertige Videokonferenzleistung mit KI-gesteuerten Mikrofonen zur Rauschunterdrückung, vier nach oben gerichteten Lautsprechern und integriertem DTS®-Audio für hochwertige, verzerrungsfreie Audioqualität.Außerdem verfügt das TravelMate Spin P4 über ein entspiegeltes, um 360 Grad drehbares Display und kann im Laptop-, Stand-, Zelt- oder Tablet-Modus genutzt werden.Das kratzfeste Corning® Gorilla® Glass-Touchpad des TravelMate Spin P4 unterstützt einen AES 1.0-Stift für einfache Notizen und ermöglicht so ein präziseres Gefühl und zusätzliche Gestensteuerung. Die umweltfreundlichen Notebooks bestehen zu 37,7 Prozent aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled)(2) und das Verpackungsmaterial ist sogar zu 100 Prozent recycelt.Die neuen TravelMate P4- und TravelMate Spin P4-Notebooks mit AMD Ryzen(TM) PRO-Prozessoren verfügen über integrierte Pluton-Hardware-Sicherheit, die von Microsoft entwickelt wurde. Die Pluton-Technologie ist direkt in den Prozessor integriert und gewährleistet die Systemintegrität von Windows 11-Geräten mit kontinuierlichem Schutz für Identität, Daten und Anwendungen.Acer TravelMate P2Die Acer TravelMate P2 Business-Notebooks verfügen über ein 180-Grad-Scharnier und sind als 35,65 cm (14 Zoll) oder 39,62 cm (15,6 Zoll) Display-Versionen erhältlich. Sie sind mit den neuesten Intel® Core(TM) i7 vPro® Prozessoren der 12. Generation ausgestattet. Das gesamte Gehäuse des Geräts besteht aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und das OceanGlass(TM)-Touchpad besteht aus recyceltem Meeresplastik und einer UV-Texturschicht, die eine glasähnliche Haptik vermittelt.Preise und Verfügbarkeit DE/ATDas TravelMate P2 14-Zoll-Modell ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 949 EUR verfügbar.Das TravelMate P2 15,6-Zoll-Modell ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 849 EUR verfügbar.Das TravelMate P4 14-Zoll-Modell mit AMD Ryzen(TM) Pro ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 949 EUR verfügbar.Das TravelMate P4 16-Zoll-Modell mit AMD Ryzen(TM) Pro ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 949 EUR verfügbar.Das TravelMate P4 14-Zoll-Modell mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 EUR verfügbar.Das TravelMate P4 16-Zoll-Modell mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 EUR verfügbar.Das TravelMate Spin P4 mit AMD Ryzen(TM) Pro wird ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.049 EUR verfügbar.Das TravelMate Spin P4 mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.099 EUR verfügbar.Preise und Verfügbarkeit CHDas TravelMate P2 14-Zoll-Modell ist voraussichtlich ab Juli zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 889 CHF verfügbar.Das TravelMate P2 15,6-Zoll-Modell ist voraussichtlich ab Juli zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 859 CHF verfügbar.Preise und Verfügbarkeiten des TravelMate P4 14-Zoll-Modell mit AMD Ryzen(TM) Pro werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Preise und Verfügbarkeiten des TravelMate P4 16-Zoll-Modell mit AMD Ryzen(TM) Pro werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Das TravelMate P4 14-Zoll-Modell mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'229 CHF verfügbar.Das TravelMate P4 16-Zoll-Modell mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'299 CHF verfügbar.Preise und Verfügbarkeiten des TravelMate Spin P4 mit AMD Ryzen(TM) Pro werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Das TravelMate Spin P4 mit Intel® Core(TM) 17 vPro der 12. Generation ist voraussichtlich ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'299 CHF verfügbar.(1) Für das 16-Zoll-Modell. 82 Prozent Screen-to-Body-Ratio für das 14-Zoll-Modell.(2) 37,7 Prozent für das 16-Zoll-Modell und 34,5 Prozent für das 14-Zoll-Modell.Pressekontakt:Vanessa KorollAccount ManagerAchtung! GmbHM. acer@achtung.deKontakt Acer DE/AT:Eva-Maria KunzePR ManagerAcer Computer GmbHM Eva.Maria.Kunze@acer.comKontakt CH:Nadine GonçalvesMarketing & PR ManagerAcer Computer (Switzerland) AGM. Nadine.Goncalves@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuell