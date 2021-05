next@acer: Acer erweitert TravelMate P6-Serie um zwei ultraleichte Hochleistungs-Notebooks

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Ahrensburg (ots) - Zusammenfassung:- TravelMate P6 und TravelMate Spin P6: Neues 'Thin-and-light'-Premium Notebook und Convertible mit bis zu Intel® Core(TM) i7 vPro®-Prozessoren der 11. Generation und ausdauernder Akkulaufzeit(1)- Beide Modelle sind mit einem 35,6 cm (14 Zoll) Full-HD+ IPS-Display(2) und 100 Prozent sRGB-Farbumfang ausgestattet- Drahtlose Konnektivität mit 5G(3) und NFC(4) ermöglicht besonders schnellen Datenaustausch unterwegsAcer hat im Rahmen seiner next@acer Pressekonferenz die Erweiterung der beliebten TravelMate-Serie vorgestellt. Das neue TravelMate P6 und das Convertible TravelMate Spin P6 sind langlebig, sicher und leistungsstark sowie einem besonders ausdauernden Akku, der den ganzen Tag durchhält. Das TravelMate Spin P6 verfügt über ein Touch-Display aus Corning Gorilla® Glass®, das sich in vier verschiedenen Modi nutzen lässt. Die neuen Geräte kommen mit bis zu Intel® Core(TM) i7 vPro® Prozessoren der 11. Generation und dank des 180-Grad-Scharnierdesigns kann auch das Clamshell-Modell komplett flach auf der Arbeitsfläche liegen. Damit sind Profis perfekt für hybrides Arbeiten zwischen Büro, Home-Office und unterwegs gerüstet.Erstklassiges NutzungserlebnisDas 35,6 cm (14-Zoll) Full-HD+ Display (1.920 x 1.200) bietet dank seines schmalen Rahmens und des 16:10-Formats viel Fläche für die Darstellung von Webseiten, Tabellenkalkulationen und mehr, sodass Nutzer weniger scrollen müssen. Ein IPS-Panel mit 100 Prozent sRGB-Farbumfang liefert exakte Farben bei Betrachtungswinkeln von bis zu 170 Grad, die auf TravelMate P6 durch die Aktivierung des integrierten Acer PrivacyPanels auf 90 Grad begrenzt werden können, um das Display vor ungewünschten Blicken zu schützen. Das Display des TravelMate Spin P6 wird stattdessen durch Corning Gorilla® Glass® geschützt und kann zusätzlich mit dem integrierten Pen bedient werden, der für schnelle Anmerkungen, Notizen oder Skizzen genutzt werden kann.Die hintergrundbeleuchtete Tastatur erleichtert das Tippen in dunklen Umgebungen und das ultrareaktive, kratzfeste Corning® Gorilla® Glass Touchpad unterstützt eine präzise Gestensteuerung.Alle neuen Modelle verfügen über zwei Lautsprecher für kristallklaren Sound in Videokonferenzen. Ein eingebauter intelligenter Verstärker bietet verzerrungsfreien Klang mit tiefen Bässen. Für hervorragende Sprachqualität aus einer Entfernung von bis zu zwei Metern sorgen gleich vier integrierte Mikrofone.Flach, leicht und belastbarDas TravelMate P6 (http://www.acer.com/travelmatep6) (TMP614RN-52) und das TravelMate Spin P6 (http://www.acer.com/travelmatespinp6) (TMP614-52) sind nur 16,8 mm flach und mit 1,0 bzw. 1,1 kg sehr leicht. Das Chassis besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung, die sowohl robuster und leichter als herkömmliche Aluminiumlegierungen bei gleicher Bauhöhe ist. Mit einer langen Akkulaufzeit, beim TravelMate P6 bis zu 20 Stunden(1), können Profis den ganzen Tag über produktiv arbeiten, ohne zwischendurch aufladen zu müssen. Bei Bedarf kann der Akku durch die Schnellladefunktion innerhalb einer Stunde auf bis zu 80 Prozent nachgeladen werden.Die neuesten TravelMate P6-Modelle bieten viel Leistung und Performance mit bis zu Intel® Core(TM) i7 vPro®-Prozessoren der 11. Generation und bis zu 32 GB DDR4x-Speicher. Dank einer 1 TB PCIe Gen3 x4 PCIe-SSD mit NVMe-Technologie verfügen die neuen Modelle auch über reichlich Speicherkapazität.(5) Die TravelMate P6-Serie entspricht dem US-Militärstandard MIL-STD 810H(6) und kann versehentliche Stürze, Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen schadenlos überstehen.Herausragende SicherheitDas TravelMate P6 nutzt die leistungsstarken Sicherheitsfunktionen von Windows 10 Pro, einschließlich eines Fingerabdrucklesers und einer IR-Webcam, sodass sich Nutzer schnell und sicher über Windows Hello anmelden können. Die integrierte Acer User Sensing-Technologie erkennt, ob sich jemand vor dem Computer befindet, um den Rechner aus dem Stand-By zu wecken oder zu sperren, und Windows Hello erkennt, ob diese Person dazu berechtigt ist. Zum Schutz der Privatsphäre kann die Webcam des Systems mit einer physischen Abdeckung verdeckt werden. Der integrierte TPM 2.0-Chip (Trusted Platform Module) und Active-Management-Technologie auf Basis der Intel® vPro(TM)-Plattform ermöglichen eine sichere Authentifizierung und den Schutz von sensiblen Unternehmensdaten.Highspeed-Konnektivität und optionales 5GWi-Fi 6 und optionale eSim/USim-fähige 5G-Konnektivität(3) erleichtern das Arbeiten und Zusammenarbeiten außerhalb des Büros. Darüber hinaus ermöglicht USB 3.2 Gen 2 Type-C(TM) Thunderbolt(TM) 4 blitzschnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s sowie ausreichend Power, um darüber bis zu 8K-Displays zu bespielen. Zusätzlich ist das Notebook mit weiteren Anschlüssen, wie dem Smartcard-Leser und NFC(4) (Near Field Communication) zum Teilen von Inhalten sowie einem Slot für eine MicroSD-Karte ausgestattet.Preise und VerfügbarkeitDas Acer TravelMate P6 (TMP614RN-52) ist voraussichtlich ab Dezember zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.139 EUR verfügbar.Das Acer TravelMate Spin P6 (TMP614-52) ist voraussichtlich ab Dezember zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.199 EUR verfügbar.(1) Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den Produktspezifikationen, Computereinstellungen und Anwendungen oder Funktionen ab. Die maximale Kapazität aller Batterien nimmt mit der Zeit und dem Gebrauch ab.(2) Alle hier genannten Marken und Produktnamen enthalten Marken der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet(3) 5G Geschwindigkeit und Verfügbarkeit variieren je nach Region. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen eSims. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Telekommunikationsanbieter.(4) Smartcard-Leser und NFC sind optionale Funktionen. Die technischen Daten können je nach Modell und / oder Region variieren.(5) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren.(6) Von qualifizierten Drittlabors für bestimmte Testverfahren unter MIL-STD 810H auf Umgebungsbedingungen getestet, die hohe und niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, mechanische Stöße auf Tropfen, Regen, Staub und Sand umfassen.Über Acer Inc.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.Acer Website: www.acer.de (http://presse.achtung.de/gu/13/3YF9BYHN-3YF9BYHM-18PTYIYV-NPQ18KX.html)Acer Store: https://de-store.acer.com/ (http://presse.achtung.de/gu/13/3YF9BYHN-3YF9BYHM-2MEDSL0I-1EEN13R4.html)Pressekontakt:Vanessa PintoAccount Managerachtung! GmbHT. +49 40 450 210-613M. acer@achtung.deAlexandra BöckelmannHead of PR/Marketing DACHAcer Computer GmbHM presse.de@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuell