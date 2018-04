nextLAP stellt SmartRack vor: Kommissionierprozesse schnell und flexibel digitalisieren

München (ots) - Die nextLAP GmbH, Spezialist für IoT-basierteLösungen zur digitalen Steuerung und Automatisierung von Fertigungs-und Logistikprozessen, hat "SmartRack" entwickelt. Die Lösung dientunter anderem zur effizienten Digitalisierung vonKommissionierprozessen in der Produktion und Logistik. Sie basiertauf IoT-Geräten und ist mit einer IP/1-Plattform verbunden - beidessind Entwicklungen von nextLAP. Mit "SmartRack" können Fabriken ihreMaterialflüsse, Ergonomie und Bestände - basierend auf Echtzeitdaten- optimieren. Wie dies funktioniert, zeigt der ElektronikzuliefererLimtronik auf der HANNOVER MESSE 2018 am Stand D26 in Halle 7.Mit dem modular aufgebauten System "SmartRack", das unter anderemin Branchen wie Automotive zum Einsatz kommt, können jegliche Artenvon Pickprozessen einfach digitalisiert und automatisiert werden.Dies umfasst sowohl Pick-to-light, Pick-to-box, eKanban als auchMulti-Pick sowie Vorwärts-/Rückwärtskommissionierung von Batches undSequenzen. Dazu werden Regale und Lagerplätze mit IoT-Komponentenausgestattet und an die IP/1-Plattform von nextLAP angebunden. DasSystem umfasst Taster mit Prozessor und LED-Screen, Controller undeinen Bildschirm oder ein Tablet. Durch "App"-isierung lassen sichdie Bedienung und Konfiguration exakt auf die Anwendungsbereichezuschneiden.Alle Daten laufen zentral in der Plattform zusammen und könnendort in Echtzeit ausgewertet werden. Das System kann an vorhandeneMES- und ERP-Systeme angebunden werden. Die aus dem digitalisiertenProzess gewonnenen Daten (Big Data) werden genutzt, um überAlgorithmen und AI Optimierungsvorschläge zu errechnen undHandlungsalternativen vorzuschlagen. "SmartRack" verbindet somit aufBasis von IoT die klassischen Automatisierungsfunktionen derPickprozesse mit Digitalisierungsfunktionen im Bereich Big Data undMachine Learning.Da "SmartRack" sehr einfach, schnell und ohne IT-Know-how oderAutomatisierungswissen installierbar, konfigurierbar und wartbar ist,ist der Administrationsaufwand sehr gering. Die Lösung wird "as aservice" mit flexibler Laufzeit monatlich gemietet: Nutzung, Wartungund Support sind inkludiert.Einsparpotenziale von ca. 30 Prozent in ElektronikfabrikFür den Anwender Limtronik, bei dem sich das System "SmartRack"gerade in der Einführungsphase befindet, werden durch den EinsatzEinsparungen der regulären Kosten für die Pickprozesse (Laufwege,Ergonomie, Bestände, Prozesszeiten etc.) von ca. 30 Prozentprognostiziert. "SmartRack" ermöglicht hier unter anderem dieSignalisierung von defekten Teilen, falschem Teil in der Box,Sonderentnahmen; Leitstand-/Gruppensprecher-Ruf;Echtzeit-Bestandsführung; Nachschubsteuerung auf Basis vonEchtzeit-Verbrauch; Flexibles Umtakten und Umkonfigurieren durch denFachbereich sowie die Online-Überwachung der Verfügbarkeit der"SmartRack"-Komponenten und vieles mehr.Limtronik demonstriert "SmartRack" inklusive aller Komponenten aufder HANNOVER MESSE 2018 am Stand D26 in Halle 7 (Gemeinschaftsstanddes SEF Smart Electronic Factory e.V.).Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: nextLAP GmbH, übermittelt durch news aktuell