news aktuell verstärkt Marketing-Team mit Regina Biliz als Grafikerin (FOTO)

Hamburg (ots) -Regina Biliz (29) ist ab 1. Juni 2018 Grafikdesignerin bei newsaktuell. Die studierte Kommunikationsdesignerin und Art-Direktorinkommt von MontuaPartner Communications. Dort verantwortete sie alsGrafikdesignerin insbesondere Editorials, Illustrationen undCI-Themen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden vonMontuaPartner."Mit Regina Biliz verstärken wir unser Marketing-Team mit einererfahrenen Grafikdesignerin. Sie verfügt über mehrjähriges Know-howim Editorial- und Corporate Design sowohl auf Verlags- als auchUnternehmensseite", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin vonnews aktuell. "Regina Biliz wird bei news aktuell alle grafischenThemen übernehmen und voranbringen, sei es z.B. das Design derhauseigenen Publikationen und Broschüren oder die Layouterstellungfür Advertorials und Anzeigen."Regina Biliz studierte "Kommunikationsdesign und Art Direction" ander Hamburger Akademie für Kommunikationsdesign und Art Direction.Nach Abschluss ihres Studiums in 2011 arbeitete sie zunächst übervier Jahre als Layouterin für unterschiedliche Redaktionen der BauerMedia Group, bevor sie Ende 2015 als Grafikerin bei Tchibo begann. ImJahr 2016 entschied sich Biliz für einen längeren Auslandsaufenthaltin Südostasien mit anschließender freiberuflicher Tätigkeit alsGrafikerin. Seit April 2017 war sie als Grafikdesignerin beiMontuaPartner Communications in Hamburg tätig.Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots, zimpel und webconnectgelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, dem größten und reichweitenstärksten PR-PortalDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.