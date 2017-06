news aktuell präsentiert die dpa-Bilder des Jahres (FOTO)

Hamburg (ots) -Die besten dpa-Bilder des Jahres wurden gestern in Berlinausgezeichnet. Eine unabhängige Jury vergab Preise in insgesamt sechsKategorien. Bildexperten führender deutscher Medien würdigten Fotos,Reportagen und Serien aus der Bildredaktion der DeutschenPresse-Agentur. Präsentiert wurde die Veranstaltung von news aktuell.Rund 150 Fotografen, Journalisten und Unternehmenssprecher waren imSoho House zu Gast."Die prämierten Bilder zeigen, welche großartige journalistischeund fotografische Kompetenz zu dpa gehört", würdigt EdithStier-Thompson, Mitglied der Jury und Geschäftsführerin derdpa-Tochter news aktuell, die Fotos des Jahres. "In unsererschnelllebigen Zeit kommt es darauf an, den wahren Kern einesEreignisses im Bild festzuhalten. Es zählt der perfekte Augenblick,die starke Geste, die treffende Symbolik. Genau das zeichnet diezeitgemäßen und erfolgreichen Fotoproduktionen einerNachrichtenagentur aus. Die Siegerbilder unterstreichen daseindrucksvoll."Die Jury der dpa-Bilder des Jahres setzt sich aus ausgewähltenVertretern der deutschen Medien zusammen. Jörg Buschmann (SüddeutscheZeitung), Michael Dilger (Die Welt), Thorsten Fleischhauer (Focus),Petra Göllnitz (Stern), Georg Hardenberg (Super-Illu), ClaudiaJeczawitz (Der Spiegel), Ferdinand Ostrop (AP Deutschland) undnews-aktuell-Chefin Edith Stier-Thompson gehören dem unabhängigenExperten-Gremium an. Zum ersten Mal fand die Preisverleihung inBerlin statt. Bisher wurden die dpa-Bilder des Jahres in Hamburgausgezeichnet. Präsentiert wurde die Veranstaltung von news aktuell.Die Sieger:Politik1. Platz: Kay NietfeldDer nur scheinbare Kotau - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehoferim Januar bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Büro in Berlin2. Platz: Jan Woitas Der Diplomat - Der damalige BundesaußenministerFrank-Walter Steinmeier im Juli nach seiner Rückkehr aus dem Kaukasusauf dem Flughafen Tegel in Berlin.3. Platz: Stefan SauerDas Zwinkern - Bundeskanzlerin Angela Merkel zwinkert im August imFährhafen Sassnitz-Mukran (Mecklenburg-Vorpommern) jemandem zu.Wirtschaft1. Platz: Jens BüttnerDie Letzte - Eine Milchkuh steht im Oktober bei Schwerin in einemStall, der wegen Unrentabilität abgerissen werden soll.2. Platz: Thomas FreyDer hungrige Shopper - Yu Tao Chou, Generalbevollmächtigter derShanghai Yiqian Trading Company, geht im Juni am gerade gekauftenFlughafen in Hahn (Rheinland-Pfalz) einkaufen.3. Platz: Kay NietfeldDie andere Realität - Gäste um Facebook-Chef Mark Zuckerberg tragenim Februar bei Axel Springer Gear-virtual-reality-Brillen.Sport1. Platz: Marijan MuratWie aus dem Videogame - Max Besuschkow schießt, umringt vonitalienischen Spielern, mit einem Seitfallzieher ein Tor bei derJunioren-Europameisterschaft im Juli.2. Platz: Bernd ThissenStartschuss - Der amerikanische Schwimmer Michael Phelps startet beiden olympischen Spielen in Rio im August über 100 MeterSchmetterling.3. Platz: Jan WoitasVerloren - Nach einer Rallye-Panne an ihrem Lada Niva stehen Jens undAnnett Guder im Oktober im Tagebau Profen in Sachsen-Anhalt.Kultur & Entertainment1. Platz: Rolf VennenberndDie Ausstellung - Reinigungskräfte putzen im Juni in Düsseldorf eineAusstellung, zu dem auch das Werk "Text Butt" (2015) des in New Yorklebenden Schweizer Künstlers Olaf Breuning gehört.2. Platz: Hendrik SchmidtTrauer um einen großen Mann - Tomoko Sakurai-Masur, Witwe desDirigenten Kurt Masur, begleitet im Januar die Asche ihres Mannes ausder Thomaskirche in Leipzig.3. Platz: Boris RoesslerFünf Köpfe - Georg Baselitz, Künstler von internationalem Ruf, stehtim Juni im Frankfurter Städel neben seinem Bild "Oberon".Feature & Vermischtes1. Platz: Britta PedersenDer Schlund - Freizeitfischer Uwe Lorenz versucht im Oktober imsächsischen Lichtenstein einen Karpfen am Entkommen zu hindern.2. Platz: Nicolas ArmerUnfassbare Trauer - Menschen im bayerischen Oberaurach trauern imJanuar um ein elf Jahre altes Mädchen, das in der Silvesternacht aufeiner Straße durch einen Kopfschuss getötet worden war.3. Platz: Marijan MuratEhrlichkeit - Zwei Punks betteln im Juni in Stuttgart für konkreteProjekte, und die meisten Münzen scheinen in den Bechern mit "Gras"und "Mercedes" zu liegen.Serien & Reportagen1. Platz: Gregor FischerSpielzeug? - Drohnenpiloten und ihre Fans bei der 2. DroneMasters imSeptember in Berlin.2. Platz: Marijan MuratVerwüstung - Eine gigantische Schlammlawine hat im Mai das ÖrtchenBraunsbach in Baden-Württemberg zu weiten Teilen verwüstet.3. Platz: Sven HoppeSokrates beim Bund - Wissenschaftler an der Universität derBundeswehr in München analysieren im August den Flug des FalkenSokrates.Pressekontakt:news aktuell GmbHJens PetersenLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.dehttp://twitter.com/jenspetersenOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell