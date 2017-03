newTV Kongress 2017: Die Zukunft der Bewegtbild-Branche hat begonnen (FOTO)

Hamburg (ots) -Unter dem Motto "Business Innovation on Screen" diskutierten amDienstag, den 21. März, beim achten newTV Kongress vonnextMedia.Hamburg führende Experten von TV-Anbietern, Produzenten,Unternehmen und Agenturen aus dem In- und Ausland über aktuelleTrends der Bewegtbildbranche. Die ganztägige Konferenz imAlbert-Schäfer-Saal der Handelskammer Hamburg besuchten rund 200Teilnehmer.Wie sieht das "Fernsehen" der Zukunft aus? Auf welchen Kanälen undmit welchen Inhalten erreiche ich die meisten User? Was wird der neueTrend? Diese Fragen rund um "The Future of Digital Storytelling"stellen sich alle Unternehmen aus der Bewegtbildbranche. Beim newTVKongress gewährten nationale und internationale Spezialisten Einblickin ihre Arbeit und diskutierten die aktuellsten Fragen und Trendsrund um das Thema Bewegtbild.Unter der Moderation von Kai Flatau (Vorsitzender der newTV FocusGroup) und Inka Schneider (NDR) startete die ganztätige Konferenz mitzwei internationalen Keynotes von Chris Mead (Director ofPartnerships EMEA bei "Twitch") und Raquel Bubar (Director T BrandStudio bei der "New York Times").Mead erzählte, dass "Twitch" jeden Tag 10 Millionen aktive Userhat, die im Schnitt 106 Minuten auf der riesigenLive-Streaming-Videoplattform verweilen. Und dass die Stars der Szene("Creators") vor allem drei Dinge von "Twitch" erwarten: "Geld, Ruhmund Liebe", so Mead. "Bei uns herrscht eine 'creatorfirst"-Mentalität: Verwandele Leidenschaft in eine Karriere undändere das Leben der Menschen." Bei "Twitch" ist der User König.Auch bei der "New York Times". Bubar, eine Spezialistin für NativeAdvertising, hat sich mit ihren Kollegen eine neue Form deswerblichen "Geschichtenerzählens" für Unternehmen auf die Fahnegeschrieben. Dabei hob sie fünf Schlüssel zum Erfolg hervor: "Erzählteine Geschichte. Seid authentisch. Kennt euer Publikum. Seid ehrlich.Setzt nur auf Bewegtbild, wenn ihr euch sicher seid, dass es dierichtige Methode ist." Die New York Times setzt mittlerweileverstärkt auf Virtual Reality. Bubar: "Die VR-App ist unsereerfolgreichste aller Zeiten."Ein Trend, den auch der dritte internationale Keynote-Speaker,Cyrus Saihan, in seiner Rede über 360°-Videos, Virtual und AugmentedReality, unterstrich. "VR hat das Potenzial, das Internet derInformationen zu einem Internet des Erlebbaren zu verwandeln",erklärte der Head of Digital Partnerships der "BBC". "DieHerausforderung ist, dass VR noch nicht ausgereift ist. Zudem ist dieAusstattung noch sehr teuer."Einig waren sich alle, dass der Einfluss von e-Sports weiterwachsen wird. "Die Branche erzielt jedes Jahr eine Wachstumsrate inHöhe von 50 Prozent. Das ist ein Milliarden-Markt", verriet BernhardMogk von "Turtle Entertainment", dem größten Produzenten der Szene.Der newTV Kongress, der zu einer ganztägigen Veranstaltungausgebaut wurde, deckte mit seinem vielseitigen Programm zu denBereichen Content, Technology und Distribution ein breites Spektrumab. Von einer Präsentation des Amazon Voice Service "Alexa" durchDavid Kaiser (Country Manager Germany Amazon) bis zu einer sehrunterhaltsamen Gesprächsrunde mit Teenagern über dasMedienkonsumverhalten der "Next Generation", war alles dabei. DieStartup-Session, in der junge Unternehmen ihre Ideen vorstellten, warein weiteres Highlight: "Sceenic", "learnity" und "Quazer" gabenEinblicke in ihre innovativen Geschäftsmodelle.Während der Mittagspause sorgten die kurzweiligen Workshops vonMartin Heller (IntoVR), Sebastian Pfotenhauer (Ringier) und ChristophMagnussen (Blackboat) für kreativen Input. Das Abschlusspanel mitModerator Richard Gutjahr (Journalist und Blogger), Ralf Klassen (TheCone), Daniel Budiman (Rocket Beans) und Anett Göritz (DCI Institute)griff dann die zuvor diskutierten Fäden nochmals auf.Gutjahr befürchtet einen Abstieg des linearen Fernsehens ähnlichwie in der Musik-Branche. Worauf Budiman entgegnete: "Es gibt gewisseZyklen. Etwas Neues kommt, jemand hat den Benefit, nutzt die Metrikenzuerst und gewinnt dadurch Oberhand. Snapchat ist aktuell da, aberInstagram holt auf. Was das nächste Instagram ist, weiß niemand."Anett Göritz merkte zum Aufstieg von TV-Formaten auf Netflix,Amazon & Co. an: "Für Produzenten ist das eine Riesen-Chance. Diesagen alle einstimmig: Wenn das mit dem klassischen linearenFernsehen irgendwann vorbei ist, dann kommen halt Netflix und Sky mitihren Auftragsbudgets. Für uns ist die Vielfalt der Plattformen undAnbieter ideal. Alle brauchen Geschichten, es wird immer mehrqualitativ hochwertiges Fernsehen benötigt. Das kann eigentlich nureine Chance bedeuten."Organisiert wurde der newTV Kongress von der newTV Focus Group vonnextMedia.Hamburg mit Unterstützung durch die Handelskammer Hamburgsowie den Partnern Zattoo und epidemic sound. Zusätzlich unterstützteein Expertenkreis aus Hamburger Unternehmen die Veranstaltung. Sierichtet sich gleichermaßen an Entscheidungsträger, Vermarkter,Werbetreibende und Produzenten der TV- und Digitalindustrie.Über den newTV Kongress:Der newTV Kongress findet seit 2009 jährlich statt. Organisiertwird die ganztägige Konferenz von der newTV Focus Group unter demDach der Standortinitiative für die Medien- und DigitalwirtschaftnextMedia.Hamburg. Im Rahmen des Kongresses treffen internationaleExperten auf Strategen der führenden deutschen TV-Sender, um überinteraktive Formate und das sich verändernde Mediennutzungsverhaltenzu diskutieren. Er richtet sich an alle Marktteilnehmer, die sichunmittelbar und in ihrer täglichen Arbeit auf das Thema digitalesBewegtbild fokussieren. Egal ob technologische Innovationen, neueinteraktive Content-Formate, Geschäftsmodelle im Wandel oder sichverändernde Nutzungsgewohnheiten - im Fokus des Kongresses stehenBranchenthemen und Praxisbeispiele vor dem Hintergrund desZusammenwachsens von Content und Technologie. www.newTV-Kongress.deÜber nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die Hamburger Initiative für die Medien- undDigitalwirtschaft. Sie wird getragen von der Freien und HansestadtHamburg, der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH,dem Verein Hamburg@work sowie engagierten Unternehmen undPersönlichkeiten. Ziel der Initiative ist es, die Spitzenposition derMedienmetropole Hamburg zu sichern und die Rahmenbedingungen für diehiesigen Unternehmen zu verbessern. Die Initiative ist derAnsprechpartner zu allen Fragen der digitalen Wirtschaft fürUnternehmen, Institutionen und die Öffentlichkeit in Hamburg.