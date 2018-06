Der neuste NoxPlayer V6.2 mit Verbesserungen in den Bereichen Optimierung, Kompatibilität und Stabilität vorgestellt

Peking (ots/PRNewswire) - Mit einer hervorragendenAktualisierungsrate hat NoxPlayer kürzlich seinen Android Emulator(Version 6.2.0.0) vorgestellt. Hier sind die fünf Highlights dieserleistungsstarken Neuerscheinung.Optimierter KernNoxPlayer 6.2.0.0 hat seinen Emulator-Framework verbessert undbietet den Benutzern ein besseres Bedienungserlebnis, mit dem Spielerein flüssigeres Spielvergnügen und eine komfortablere Bedienunggenießen können. Jetzt können Anwendungen schneller ausgeführtwerden. Die Systemstart- und Ladegeschwindigkeit der Anwendung wurdenebenfalls erheblich verbessert.Optimierte BedienungDer beeindruckendste Teil der Aktualisierung von NoxPlayer 6.2.0.0ist der neue Battle Royale-Modus. Auf der Grundlage derbeschleunigenden Mausfunktion von Windows ermöglicht die neue Versiondie Funktion der Maus zur Feinabstimmung der Perspektive. Außerdemist die Ein-Tasten-F-Funktion in verschiedenen Situationen einsetzbarund ähnelt dem FPS-Erlebnis in einem Clientgames.Erleichterte BedienungDurch die Verringerung des Emulator-Anteils in CPU, Speicher undGrafikspeicher schuf NoxPlayer 6.2.0.0 eine leichtereBedienungsumgebung für Anwendungen. Kurz gesagt, der Platzbedarf fürRessourcen wird minimiert. Es führt nicht dazu, dass der Speicherimmer kleiner wird, bis das System deaktiviert wird und der Computerneu gestartet werden muss.Bessere KompatibilitätDer NoxPlayer 6.2.0.0.0 Android Emulator kann mit seinem größerenKompatibilitätsumfang so konfiguriert werden, dass er denBedürfnissen der Benutzer gerecht wird, und der Startmodusautomatisch an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst werden kann.Auch Benutzer mit geringern konfigurierten Computer können diesenEmulator nutzen. Insbesondere ist der Emulator mit jederWindows-Version und mit allen Spielen sowie Anwendungen kompatibel.Es kann auch ohne die zweite Kompilierung direkt in Betrieb genommenwerden.Bessere NetzstabilitätDie neue Version verfügt über weniger Ressourcen undGrafikspeicher, damit Benutzer länger online bleiben und denVerbrauch des Grafikspeichers reduzieren können. Dank dieserAktualisierung können Probleme, die in früheren Versionen aufgetretensind, behoben werden.Android-Emulator spielt eine immer wichtigere Rolle im BereichMobile Gaming. NoxPlayer arbeitet hart daran, seine Funktionen zuverbessern, um weiterhin die marktführende Position zu sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710298/NoxPlayer.jpgPressekontakt:Hu Zhaoqing+86-185-1925-3204Original-Content von: NOX, übermittelt durch news aktuell