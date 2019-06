Dem neuesten Branchen-Benchmark-Bericht von CleverTap zufolge stellen 86 Prozent der Nutzer innerhalb der ersten zwei Wochen des Gebrauchs von Apps zur Lebensmittellieferung deren Verwendung ein

Die Analyse von über 3 Milliarden Ereignissen offenbart dieSchwierigkeiten, denen sich Marketer, die um einen Anteil an diesem16,6 Milliarden US-Dollar großen Markt konkurrieren, gegenübersehen¹Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CleverTap (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2493651-1&h=3725082609&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2493651-1%26h%3D1284306575%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%26a%3DCleverTap&a=CleverTap), die komplette Kundenlebenszyklus- und Marketingplattform,hat heute seinen Bericht über Branchen-Benchmarks für Apps zurLebensmittellieferung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2493651-1&h=3215384168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2493651-1%26h%3D504684410%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Finsights%252Ffood-tech-benchmark-report%252F%253Futm_medium%253Dref%2526utm_source%253Dpr%2526utm_campaign%253Dfoodtechbenchmark2019%26a%3DIndustry%2BBenchmarks%2Bfor%2BFood%2BDelivery%2BApps&a=Branchen-Benchmarks+f%C3%BCr+Apps+zur+Lebensmittellieferung)veröffentlicht. Der Bericht zeigt Trends, Herausforderungen und bestePraktiken für Marketer und App-Herausgeber in diesem hoch umkämpftenMarkt auf.Gestützt auf die Analyse von über 3 Milliarden Nachrichten, dieweltweit über Apps für Auf-Abruf-Lebensmittellieferungen versendetwerden, liefert die neueste Ausgabe der Benchmark-Reihe von CleverTapEinsichten dazu, wie Marketer die Performance ihrer Apps optimierenkönnen.Mobile Apps machen derzeit 6 von 10 digitalenRestaurantbestellungen aus. Allerdings sehen sich individuelle Appszur Lebensmittellieferung großen Herausforderungen gegenüber, wenn esdarum geht, mit neuen Nutzern zu interagieren und sie als Kunden zubinden:- Registrierung: Nur 25 Prozent der Nutzer schließen nach dem erstenStart der App den Anmeldeprozess ab.- Bindung: Nur 22 Prozent der neuen Nutzer bleiben nach der erstenWoche weiter aktiv.- Abwanderung: Überwältigende 86 Prozent der neuen Nutzer stelleninnerhalb von 2 Wochen nach dem ersten Start der App derenVerwendung ein.- Deinstallationen: 54 Prozent der neuen Nutzer werden die Appinnerhalb des ersten Monats komplett deinstallieren."Der Markt für Lebensmittellieferungen erlebt dank derBequemlichkeit, den seine Lösungen im hektischen Leben von heutebieten, einen Boom. Gleichzeitig aber wird der Wettbewerb immerhärter. Der Bereich der Apps für Lebensmittellieferungen hat sehrniedrige Ein- und Austrittsbarrieren, wodurch Abwanderung und Bindungständige Herausforderungen sind. Der Schlüssel zur Verbesserungbeider Aspekte liegt darin, auf jeder Stufe des Nutzer-Lebenszyklus'ein differenziertes Erlebnis zu bieten", so Almitra Karnik, GlobalHead of Marketing bei CleverTap. "Genügend Nutzen zu signalisieren,sodass sich der Nutzer anmeldet, ist dabei nur die ersteHerausforderung. Man muss Nutzern auch einen Anreiz geben, die App zunutzen und 'aus dem Moment heraus' wiederholt Transaktionen zutätigen. Mit diesem Bericht erfahren Marketer mehr darüber, wie ihreApps gegenüber Wettbewerbern abschneiden und wie sie sich von diesenabsetzen können."Der Bericht liefert durch Daten belegte umsetzbare Empfehlungendazu, wie diese Herausforderungen angegangen werden können. Nebenbesten Praktiken zum Fördern der Kundeninteraktion und Erreichen vonKundentreue enthält der Bericht Tipps, wie man über bestimmte EmojisClick-Through-Rates (CTRs) verbessern kann. Über 8.000 Unternehmen weltweit, darunter Vodafone,Star, Sony, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen aufCleverTap, um personalisierte Erlebnisse bieten und die Wirkung vonOmni-Channel-Marketingmaßnahmen über den gesamten Kundenlebenszyklushinweg verbessern zu können. 1 Quelle: Allied Market Research