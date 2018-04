Das neueste Produkt von Techman Robot, der TM12, hat in Hannover sein Debüt

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das diesjährige Motto derweltweit größten Industriemesse "Hannover Messe", die vom 23. bis 27April stattfindet, lautet "Integrierte Industrie - Zusammenarbeit undIntegration". Kollaborative Roboter leiten intelligente Lieferkettenund unterstreichen die Interoperabilität der Industrie 4.0, wodurchderzeitige Geschäftsmodelle revolutioniert werden. Der weltweitintelligenteste kollaborative Roboter mit integrierter Vision ? derTechman Roboter schwimmt auf der Erfolgswelle der Automation. DieHochlastroboter-Serie TM12 wird in Hannover zum ersten Malvorgestellt.Globale Produkteinführung des TM12: Großes Upgrade derLadekapazitätDer Techman Roboter kann durch die integrierte Vision fürverschiedene industrielle Anwendungen wie Be- und Entladen angewendetwerden. Um den Bedarf von noch mehr Branchen gerecht zu werden, hatTechman einen neuen Hochlast-Roboter TM12 entwickelt, mit einerTragfähigkeit, die wesentlich größer ist, als gleiche auf dem Markterhältliche kollaborative Roboter mit langen Armen. Er kann bis zu 12Kg laden, hat einen Arbeitsbereich bis zu 1300 mm und seine M-Seriemit Hochleistungs-Mobiler AGV ist die bevorzugte Wahl für dieHalbleiterindustrie.Das TM Dual-System ermöglicht hochflexible MontagenDer Techman Roboter mit integrierter visueller Identifikation,verwendet das exklusive, patentierte "TM Landmark", um eine genauerePositionierung und Einstellung zu ermöglichen, wodurch sich dieRoboterarme deutlich freier bewegen und Verteilaufgaben erledigenkönnen. Noch erstaunlicher ist die Fähigkeit, direkt durch dievisuelle Identifikation mit zwei oder mehr Maschinen kollaborativeAufgaben erledigen zu können, wodurch er flexibel in einer Vielzahlverschiedener industrieller Prozesse eingesetzt werden kann. Durchdie von Techman entwickelte und zertifizierteTM-Plug-and-Play-Funktion kann dieser Roboter außerdem mit Greiferngroßer Hersteller (z.B. SCHUNK) verbunden werden, um eine präziseMontage durchzuführen, Ablagen zu bewegen und anderekundenspezifische Aufgaben auszuführen. Die Zusammenarbeit mit zweioder sogar mehreren Maschinen reduziert die notwendige Anzahl derBefestigungen erheblich, erhöht die Anwendungsfreiheit und verkürztdie Prozesszeit. Techman-Roboter können eigenständig oder mitmehreren Maschinen zusammenarbeiten. Diese vielseitigen Roboterkönnen Kosten sparen, die Effizienz steigern und eine Zukunft mitflexibler Automatisierung realisieren.Kooperatives Roboter-SicherheitsmodellDie Definition kollaborativer Robotern ist, dass sie mit Menschenin Produktionslinien zusammenarbeiten, um die Effizienz zu verbessernund gleichzeitig die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Durch dieErkenntnis von Situationen, in denen ein Mitarbeiter die festgelegteGefahrenzone betritt oder die Erkennung von Fremdkörpern, wobei derRoboter gleichzeitig auf einer sicheren Geschwindigkeit gehaltenwird, werden die Anwender geschützt. Auch wenn andererseits derRoboter den festgelegten Sicherheitsbereich verlässt, reduziert erdie Geschwindigkeit und schützt somit seine menschlichen Mitarbeiter.TM Manager verwaltet die effiziente smarte FabrikWir werden vor Ort die sofortige Fabrikkonnektivität durch dasTM-Manager-System Demonstrieren. Dieses System kann Gerätesignale undIT-Datenbanken zur Kommunikation, Überwachung und Steuerung verbindenund diese selbst überwachen. Es ist auch in der Lage, in historischenDaten Vorfallmuster zu finden und Big-Data-Analysen zu verwenden, eskann Ausfälle vorhersagen, die Produktionskapazität erhöhen undgleichzeitig die Wartungskosten reduzieren, um die effizienten undintelligenten Fabriken der Zukunft aufzubauen, in denen Roboter undMenschen Seite an Seite zusammen arbeitenTaiwans Führer bei intelligenten MaschinenTechman Robots ist Taiwans erstes und einziges Unternehmen, dasneue intelligente kollaborative Roboter auf den Markt bringt. Von derForschung und Entwicklung, über die Produktion bis hin zurVermarktung der Marke Techman Robot wird alles im eigenen Hauserledigt. In der kurzen Zeit seit seiner Einführung wurde Techman mitnationalen und internationalen Auszeichnungen wie den TaiwanExcellence Award, den iF Design Award und den Reddot Design Award ausDeutschland ausgezeichnet. Auf der Hannover Messe wird TechmanTaiwans intelligente Maschinen im taiwanischen Pavillon präsentieren.Auf einer Pressekonferenz wird Techman CEO Huang Shih-Chung zeigen,wie die Programmierung für visuelle Erkennung und Pick-and-Place fürdiesen Roboter weniger als drei Minuten dauert, ein Prozess, der inder Regel 1-3 Wochen dauert. CEO Huang sagt: "Der Techman-Roboter istintelligent, einfach und sicher und verfügt über integrierte Vision,wodurch die Kosten der Vorrichtungen reduziert werden. Außerdem kanner sich selbst koordinieren und die Positionierung anpassen. Er istbereit für die Industrie 4.0, die eine schnelle vielseitigeProduktionen kleiner Mengen erfordert, und wird die vielseitigeAutomatisierung in einer Vielzahl von Industrien revolutionieren undsomit in Zukunft menschenleere Fabriken ermöglichen."Media ContactRuochiao WangEmail: ruochiao.wang@tm-robot.comPhone: 44-7400160410 (For Hammover Messe only from 23th April- 27April)TEL : + 886 3 328 8350 #1888Foto -https://mma.prnewswire.com/media/680463/Techman_Robot_Hannover.jpgOriginal-Content von: Techman Robot Inc., übermittelt durch news aktuell