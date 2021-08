London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group ist stolz darauf, eine neue Ausgabe ihrer bedeutenden Serie "50 Global Leaders" zu veröffentlichen.Was bedeutet es, in einer Welt nach der Pandemie eine Führungskraft zu sein? Ist es eine Führung mit Verletzlichkeit, mit einer humanitären Vision oder mit Mut? In diesem Moment der Geschichte führen globale Führungskräfte ihre Unternehmen mit einer Mischung aus beidem und treiben einen positiven, dauerhaften Wandel voran.TBD Media rückt diese Führungspersönlichkeiten ins Rampenlicht mit "50 Global Leaders", einer Serie, die die Unternehmen vorstellt, die heute die Welt von morgen innovieren, vorantreiben und inspirieren. Die Kampagne beleuchtet die Erkenntnisse und Geschäftspraktiken internationaler Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Unternehmer und zeigt, wie die globalisierte Welt durch ihre Visionen verändert wird. Jede Führungspersönlichkeit bringt eine Geschichte und eine Vision mit: die Gesellschaft auf ihre eigene Weise zu entwickeln und voranzubringen.In dieser Ausgabe geht es um die Zukunft von Kunststoff und Bildung, Innovation durch Batterietechnologie, eingebettete Finanzen und die Bedeutung der Bewahrung von Traditionen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung. Außerdem berühren die Filme wichtige nachhaltige Themen wie Dekarbonisierung, Wärmemanagement und gesunde Ernährung.Diese und viele andere Themen werden in dokumentarartigen Filmen untersucht, in denen führende Persönlichkeiten in Unternehmen offen interviewt werden. Durch geschickte und branchenführende Filmarbeit werden konzentrierte und informierte Berichte eingefangen, die einen Blick in die Zukunft der Industrie und der Gesellschaft gleichermaßen bieten.Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, bringt seine eigene Perspektive zu diesem wichtigen Thema ein: "Wir sind privilegiert, hier zu sein und bereit, die Gesellschaft auf diesen Höhepunkt aufmerksam zu machen, in dem die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft von solchen globalen Disruptoren entworfen wird."Unternehmen, die in diesem Launch vorgestellt werden:Agder Energi (https://50globalleaders.com/norways-renewable-energy-pioneers-securing-a-greener-future/) , Almased Wellness GMBH (https://50globalleaders.com/almased-healthy-nutrition-for-mind-and-body/) , Alpha Werke, (https://50globalleaders.com/alpla-group-reinventing-a-circular-economy-for-the-plastics-industry/) Altinmarka, (https://50globalleaders.com/chocolates-history-of-indulgence-culture-exchange-and-healthy-future/)ARAG, (https://50globalleaders.com/arag-legal-expenses-insurance-and-assistance-assuring-the-law-works-for-everyone/) Banco Sabadell, (https://50globalleaders.com/banco-sabadell-in-mexico-digital-technology-bringing-banking-to-new-markets/)Behn Meyer Group (https://50globalleaders.com/leading-the-way-to-a-better-future/) , Bender, (https://50globalleaders.com/bender-group-developing-smart-monitoring-systems-for-a-stable-electrified-world/)BERA (https://50globalleaders.com/finding-out-what-consumers-truly-love/) , Bizerba, (https://50globalleaders.com/bizerba-the-leading-provider-of-weighing-and-labelling-technologies/)Chemours, (https://50globalleaders.com/chemours-harnessing-the-power-of-chemistry-to-shape-the-future-of-the-world/)Cellcard, (https://50globalleaders.com/were-not-digitising-a-company-were-digitising-a-country/)Cengage, (https://50globalleaders.com/cengage-reinventing-the-future-of-education-to-help-students-be-job-ready-not-just-degree-ready/)ENTAIN, (https://50globalleaders.com/betting-on-a-sustainable-future/) Ekol Logistics (https://50globalleaders.com/keeping-europe-moving-into-tomorrow/) , Green Minerals, (https://50globalleaders.com/green-minerals-producing-minerals-in-a-sustainable-manner-using-deepwater-techniques/) Hansgrohe, (https://50globalleaders.com/hansgrohe-a-leading-manufacturer-of-shower-systems-kitchen-sinks-and-taps/)Horizon Therapeutics (https://50globalleaders.com/horizon-therapeutics-rewriting-what-it-means-to-put-patients-first/) , Neometalle (https://50globalleaders.com/finite-resources-require-a-sourcing-re-think/) , Palfinger, (https://50globalleaders.com/palfinger-the-worlds-leading-provider-of-innovative-crane-and-lifting-solutions/) PASHA Bank (https://50globalleaders.com/why-banks-built-on-agile-technologies-thrive-in-a-changing-world/) , RHI Magnesita, (https://50globalleaders.com/rhi-magnesita-the-refractory-heat-management/)Schott AG (https://50globalleaders.com/new-uses-for-an-age-old-material/) , Sovelto, (https://50globalleaders.com/learning-to-work-in-the-future/) StarKist Co. (https://50globalleaders.com/starkist-innovating-for-a-healthier-future/) , SYNLAB, (https://50globalleaders.com/faster-diagnosis-better-patient-outcomes/)TBD Crew (https://50globalleaders.com/disruption-democratises-video-production/), TITAN Cement Group, (https://50globalleaders.com/titan-cement-building-a-greener-future/) Trust Payments, (https://50globalleaders.com/helping-merchants-in-the-new-digital-world/)Sovelto, (https://50globalleaders.com/learning-to-work-in-the-future/)Varta, (https://50globalleaders.com/varta-a-global-leader-in-battery-technology/)Wieland-Werke (https://50globalleaders.com/wieland-sustainable-copper-production-to-build-the-green-infrastructure-of-tomorrow/).Informationen zu 50 Global Leaders:Die Initiative "50 Global Leaders" wurde ins Leben gerufen, um den führenden Köpfen der heutigen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Visionen zu erläutern und einen Einblick in den zukünftigen Zustand der globalen Wirtschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen zu geben. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln.