München / Heidelberg (ots) - Die neueste Ausgabe der ATOS News ist ab sofortverfügbar. Das Fachmagazin der Klinikgruppe richtet sich an zuweisende odernachbehandelnde Fachärzte und Kliniken im gesamten deutschsprachigen Raum. DieATOS Gruppe ist ein auf orthopädische Chirurgie spezialisierter Klinikverbund.Themen in der Ausgabe 34:Schwerpunkte:- Alignment und Kinematik- Nichtantomische Eingriffe: Warum funktionieren sie?Weitere Themen:- Läsionen der langen Bizepssehne: Tenotomie oder Tenodese- Biomechanische Rekonstruktion beim Hüftgelenk-Wechsel- Patientenspezifische Alignment in der Knie-Endoprothetik- Sprunggelenksendoprothese - noch ein weiter Weg?Einen besonderen Service mit medizinisch-wissenschaftlichem Aspekt bieten dieATOS Kliniken mit ihren "ATOS News". Das gebundene Magazin erscheint zweimaljährlich und bieten vor allem Ärzten und Physiotherapeuten hochinteressante,medizinisch-wissenschaftlich aufgearbeitete Beiträge zu verschiedenenThemenschwerpunkten.Das Magazin kann kostenfrei abonniert werden - Sie bekommen dann die jeweilsaktuelle Ausgabe per Post zugestellt. Hier finden Sie zudem alle vorherigen Newsals pdf zum Download oder zum direkten Nachlesen:https://atos-kliniken.com/de/atos-gruppe/magazin-atos-news/Wir wünschen Ihnen eine interessante und informative Lektüre!Pressekontakt:Leon StrauchLeitung Marketingleon.strauch@atos.de+49 151 / 168 397 65Original-Content von: ATOS Gruppe GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell