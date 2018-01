neues deutschland: zum Treffen Gabriels mit seinem türkischen Amtskollegen Cavosoglu

Berlin (ots) - Außenminister Gabriel versteht sich perfekt aufdiplomatische Rabulistik. Wie sonst ist zu erklären, dass seineAussagen häufig die konträre Botschaft von dem enthalten, was erwörtlich gesagt hat. Gabriel beteuert, er habe keinesfalls dieWiederaufnahme von Rüstungsexporten in die Türkei von einer Lösungdes Falls Yücel abhängig gemacht. Die zufriedene Miene des neben ihmstehenden Amtskollegen Cavosoglu ließ verschiedene Interpretationenoffen. In diesem Falle hatte sogar Gabriel selbst zuvor in einemInterview diesen Schluss nahegelegt. Die Bundesregierung, so derAußenamtschef, habe zuletzt eine große Zahl von Rüstungsexportennicht genehmigt. »Dabei wird es auch bleiben, solange der Fall Yücelnicht gelöst ist.« Ankara dürfte nun wissen, woran es ist. Nach demGoslar-Treffen dürfte der Türkei klar sein, dass sich die faktischeGeiselnahme türkischstämmiger Bürger mit deutschem Pass für PräsidentErdogan als erfolgreicher Coup erweist. Justiziables hin oder her.Berlin ist umgefallen. Sollte das Auswärtige Amt alles unternehmen,um seiner Meinung nach willkürlich eingekerkerte Staatsbürgerfreizubekommen? Auf jeden Fall. Aber dass gleich alle heiligenSchwüre der Rüstungsexport-Kontrolle, nicht zuletzt von Gabrielselbst, so mal eben zu entbehrlichem Geschwätz erklärt und über Bordgekippt werden - da darf sich Ankara als klarer Punktsieger imGeiselpoker fühlen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell