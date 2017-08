neues deutschland: ver.di-Ökonom Hirschel: Für Beschäftigte ist das bürgerliche Lager nicht wählbar

Berlin (ots) - Der ver.di-Ökonom Dierk Hirschel hat sich gegen einschwarz-gelbes Regierungsbündnis nach der Bundestagswahlausgesprochen. "Das bürgerliche Lager will keinearbeitnehmerorientierte Politik", schreibt der BereichsleiterWirtschaftspoltik in der Dienstleistungsgewerkschaft in einemGastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). Unter Schwarz-Gelb drohen mehr prekäreJobs, mehr Altersarmut und ein größerer Investitionsstau. Die AfDgehöre nach Auffassung von Hirschel als "arbeitnehmer- undfremdenfeindliche Partei" nicht in den Bundestag. "Ausgewerkschaftlicher Sicht müssen am 24. September die politischenKräfte gestärkt werden, die für mehr soziale Gerechtigkeit undsoziale Sicherheit stehen." SPD, Grüne und Linkspartei werben füreine Politik, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit und sozialerSicherheit führen könnte, so der Gewerkschafter. "Das sind guteGründe, die Wahlforscher in drei Wochen Lügen zu strafen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell