neues deutschland: Das übliche Prinzip - Kommentar zu den Forderungen der Wirtschaftslobby angesichts des sinkenden Bruttoinlandsprodukts

Berlin (ots) - Bei der Einführung der Schuldenbremse munkeltemanch ein Ökonom, dass sie eh nur bis zur nächsten Krise haltenwürde. Jetzt, da eine Rezession immer wahrscheinlicher wird, mehrensich auch im wirtschaftsliberalen Lager die Stimmen, die eine Abkehrvom Prinzip des ausgeglichenen Haushaltes fordern.Das ist immerhin besser, als würden sie Einschnitte bei denArbeitnehmerrechten und im Sozialsystem fordern, wie sie im Zuge derEurokrise den Krisenländern abverlangt wurden. Doch was dieWirtschaftslobby sonst so als Konjunkturmaßnahmen will, folgt demüblichen Prinzip: Mehr Kurzarbeitergeld soll nicht dafür verwendetwerden, Angestellte fit zu machen für Digitalisierung undEnergiewende, sondern nur, um sie bis zum nächsten Aufschwung imBetrieb zu halten. Schließlich könnten sie sonst als Fachkräftefehlen. Gleichzeitig werden Forderungen nach Steuergeschenken fürBessererdiener und Unternehmen, wie die komplette Abschaffung desSolis, als Konjunkturmaßnahmen verkauft. Die Unternehmen sollen alsoauf Kosten der Allgemeinheit möglichst unbeschadet durch die nächsteKrise gebracht werden, damit sie danach wieder ordentlich Profite fürdie Eigentümer abwerfen können.Eine linke Krisenpolitik sollte stattdessen endlich dieSuperreichen zur Kasse bitten, um die breite Bevölkerung zuentlasten. Dies wäre nicht nur ökonomisch sinnvoll, weil damit dieNachfrage gestützt würde, sondern auch angesichts der Kluft zwischenArm und Reich geboten.