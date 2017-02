neues deutschland: über die Maut als Politpeinlichkeit für die CSU

Berlin (ots) - Verwunderlich war nur die Zustimmung derEU-Kommission gewesen, die dem deutschen Verkehrsminister auf denLeim ging, obwohl jedes Kind erkennen konnte, dass die Maut auch inihrer überarbeiteten Form eine Diskriminierung bleibt. Die CSU hielt,was sie versprochen hatte, und sie brüstete sich ganz offen damit:mit der Maut nur für Ausländer. Dass die EU-Fachleute AlexanderDobrindts überarbeitetes Konzept schluckten, welches von derUngleichbehandlung in- und ausländischer Mautzahler durch dieSchaffung neuer Ungleichbehandlungen (von Kurz- und Dauernutzernsowie alter und neuer Autos) ablenkte, spricht von peinlicherUnterwerfung. Das jetzige Gutachten ist die Quittung. Vor allem aberentblößt es die CSU. Es gibt keine zweite Partei in Deutschland, diees in Sachen Populismus zu solcher Meisterschaft bringt. Erstaunlichnur, dass kein Misserfolg diese Partei irgendwann zur Besinnungbringt - kein Dämpfer, weder zur Kinderbetreuungsprämie fürHausfrauen noch zur rechtswidrigen Asyl-Obergrenze oder zurAusländermaut hielt den Seehofer-Clan je von der nächsten Dummheitab. Auch wenn das Scheitern noch so nahe lag. Notfalls würde Seehoferbis aufs Blut auch für ein Gesetz streiten, das es nur Deutschengestattet, über Wasser zu laufen, wenn das ein paar Wähler brächte.Peinlich berührt muss daher auch Kanzlerin Merkel sein, die die Mautursprünglich ausgeschlossen hatte und sich wider besseren Wissensbeugte. Unnötig, denn nun behält sie Recht. Sicher gibt es mit ihrkeine Maut mehr.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell