neues deutschland: über Abschiebungspläne von Bund und Ländern

Berlin (ots) - Thüringen macht erhebliche Bedenken gegen den Planvon Bund und Ländern deutlich, die Abschiebung abgelehnterAsylbewerber künftig zu einer staatlichen Routinehandlung zu machen.Nur Thüringen, muss man erschrocken hinzufügen. Zwar haben weitereLänder signalisiert, dass ihre Zustimmung eine vorläufige ist, dochist der Gesetzesauftrag, den die Runde der Länderchefs derBundesregierung erteilte, bereits eine halbeUnbedenklichkeitserklärung gegenüber bekundeten Absichten wie:Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen zu sammeln und direkt vondort zurückzuschicken, einfach, weil sie aus bestimmten, alsunbedenklich geltenden Ländern kommen. Dies kommt der vorbestimmtenAblehnung gleich und verstößt gegen das Grundgebot des Asylrechts,nämlich die individuelle Prüfung von Fluchtgründen. DieReisefähigkeit von Kranken dem Ziel einer Beschleunigung ihrerAbschiebung unterzuordnen und dafür Amtsärzte einzusetzen. Dasärztliche Gutachten erfolgt also künftig ergebnisorientiert. Menschennicht nur zwangsweise nach Hause zu schicken, sondern sie zuvor inden Knast zu stecken, wenn man an ihrer Bereitschaft zur Mitwirkungzweifelt. Ziel ist eine Ausreise ohne Verzögerungen und beigeringstem Behördenaufwand. Flüchtlinge gefährdeten unsere westlicheWertewelt, heißt es zuweilen als Begründung für tief sitzendesMisstrauen gegenüber ihren Absichten. Die Bundesregierung hat nun denAuftrag, dem zuvorzukommen und diese Werte zumindest in wesentlichenTeilen gleich selbst zu entsorgen.