Berlin (ots) - An diesem Samstag (20. Oktober) startet die Zeitung"neues deutschland" eine komplett neu konzipierte und neu gestalteteWochenendausgabe: "nd.DieWoche". Sie gliedert sich in vier Bücher,die jeweils acht Seiten umfassen. Ausgeweitet wurde hierbei der Raumfür Themen aus Wissenschaft und Kultur im weiteren Sinne.Das erste Buch bietet Analysen und Hintergründe aus nationaler wieinternationaler "Politik + Wirtschaft". Es folgen acht Seiten "Kunst+ Kritik", auf denen zum Beispiel Popkultur-Themen einen hohenStellenwert haben, aber auch Begegnungen stattfinden - Interviews mitund Porträts von in verschiedensten Weisen bemerkenswerten Personenund Menschen, in deren Alltag sich die Gesellschaft widerspiegelt.Komplett neu ist das dritte Buch. Unter dem Titel "Mikroskop" wirdmit jeweils acht Seiten ein kleines Wissenschaftsmagazin angeboten,das schwerere wie leichtere und fachliche wie Zeitgeist-Formateumfasst. Der Akzent liegt hierbei auf den Sozialwissenschaften. Auseiner kritischen Perspektive werden nicht nur deren Ergebnisse undEntwicklungen beleuchtet, sondern auch der Wissenschaftsbetrieb unddie Wissenschaftskulturen. Neben journalistischen Beiträgen werdenauch Interventionen und Essays aus den Wissenschaften ihren Platzhaben.Das vierte Buch - "Metropole" - umfasst unter anderem Featuresund Reportagen zum Urbanen in einem allgemeineren Sinn. Es findensich hier aber auch spezifischere Themen aus der Hauptstadtregion.Gefolgt wird dies von Analysen und Features aus Sport, Sportpolitikund Sportgeschichte. Die Reiseseiten wurden konzeptionellüberarbeitet und bieten nun Formate zwischen klassischemReisejournalismus und Reportage."nd. DieWoche" will hinter die Kulissen blicken und mit Menschenins Gespräch kommen. Es will riskante Gedankenexperimente wagen undalte Erkenntnisse verteidigen, Einsichten bieten und Widerspruchprovozieren.In der ersten Ausgabe von "nd.DieWoche" widmet sich "Politik +Wirtschaft" unter anderem- am Beispiel der aktuell sehr guten Platzierung derBundesrepublik in einem Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit denfragwürdigen und ideologisch beladenen Methoden und Prämissensolcher Rankings- dem Zustand der SPD nach der Bayern-Wahl, wobei das strategischeDilemma zumal der SPD-Linken herausgearbeitet wird- mit Blick auf den Siegeszug der AfD den Faktoren, die in einerländlichen Region Niedersachsens zu eher schwachen Ergebnissender Rechtspartei beitragen- anlässlich der afghanischen Parlamentswahlen am Samstag dendortigen Kandidaten, die oftmals die Kindern der alten Warlordssind."Kunst + Kritik" thematisiert unter anderem- in einem Essay die Einstellung der Popkultur-Zeitschrift "Spex",die als Symptom für den Zustand des heutigen Betriebs und derKultur des Pop gedeutet wird- in einem Interview die An- und Einsichten des FriedensbewegtenKlaus Pfisterer, der einst die größte Menschenkette in derGeschichte der Bundesrepublik mitorganisiert hat: Wie wird undbleibt man Pazifist?Im "Mikroskop" erklärt- in einem Interview der Präsident der Berlin-BrandenburgischenAkademie der Wissenschaften, Martin Grötschel, wie sich auf demMarkt der wissenschaftlichen Journale ein hochproblematischesOligopol etablieren konnte und inwiefern ein Systemwechsel zuOpen-Access-Publishing Abhilfe schaffen kann- in einem Essay der Potsdamer Historiker René Schlott mit Blickauf den jüngsten Historikertag in Münster, inwiefern diedeutsche Geschichtswissenschaft von quasi-feudalenAbhängigkeiten geprägt sei und dringend eines Kulturwandelsbedürfe- der Wissenschaftsredakteur Steffen Schmidt, wieso Versuche, inder energieintensiven Eisenproduktion Koks durch Wasserstoff zuersetzen, mit dem Gaspreis stehen und fallen.In der "Metropole" berichtet eine Reportage von polnischenObdachlosen in Berlin, die neuerdings von Sozialarbeitern einerpolnischen Stiftung begleitet werden - auch mit dem Ziel, sie in ihreHeimat zurückzuholen. Der Sport befasst sich anhand aktuellerBeispiele mit der Frage, inwieweit der Umgang mit Fußballfans zueinem Art Trainingsfeld sicherheitspolitischer Zuspitzung gerät.Informationen über die Köpfe hinter der neuen Wochenendausgabe des"nd", für die auch neue Autor*innen gewonnen wurden, finden Sie hier:www.neues-deutschland.de/redaktion/ressort/17Die neue Wochenendausgabe des "nd" im Internet: www.nd-diewoche.de(Der Link ist ab Freitagabend freigeschaltet).Nachfragen beantworten:Wolfgang Hübner, Chefredakteur des nd, 030/2978-1713Eva Roth, Chefredaktion und Resssortleiterin nd.DieWoche,030/2978-1666Regina Stötzel, Chefredaktion und Ressortleiterin nd.DieWoche,030/2978-1712Velten Schäfer, verantwortlich für die Wissenschaftsseiten"Mikroskop", 030/2978-1749Verlag Neues Deutschland und Redaktion "nd.DieWoche"