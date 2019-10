neues deutschland: neues deutschland: Kommentar zum Ringen um eine Friedenslösung in Syrien

Berlin (ots) - Aufwachen! Trump mag ein schwacher Geist sein, dochirre ist er nicht. Der Mann ist auf Zerstörung bestehender Ordnungenund Allianzen aus. Dem gerade in Nahost angerichteten Chaos könntener und die USA irgendwie als das dominierende Politkonsortiumentsteigen. Glaubt er. Das ist Unsinn, doch zugegeben: DieseErkenntnis hilft den Menschen in Syrien gerade nicht viel. Diebrauchen Nahrung, Medizin, Häuser. All das könnte man bereitstellen.Und zudem den Schutz vor Ankaras Invasion und einem Wiedererstarkendes IS erzwingen. Doch die EU befasst sich lieber tagein tagaus mitdem Brexit-Zirkus, statt Trump endlich klipp und klar zu sagen: Haltdich da jetzt raus! Wir klären die Sachen über die UNO. Europa - unddas geht bekanntlich bis zum Ural - übernimmt. Mit Geist, also mitAnreizen für eine vernunftbegabte Politik. Kurzum: diplomatischauslotend und initiativreich. Deutschland, gerade Mitglied imUN-Sicherheitsrat, könnte eine wichtige Funktion übernehmen.Vorausgesetzt, Merkel, Maas und Kramp-Karrenbauer reden Klartext inder NATO und bauen endlich wieder Brücken nach Moskau. Denn natürlichweiß auch Putin, dass Russland die durch sein Kriegsengagementerreichten politischen Zugewinne so auf Dauer nicht halten kann.Syrien und die ganze Region brauchen eiligst eine Friedensordnung,die sich auf Vertrauen und Kooperation aller Anrainer gründet. Eslohnt sich nachzulesen, wie der KSZE-Prozess und das Abkommen vonHelsinki 1974 gelingen konnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell