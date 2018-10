neues deutschland: zu den nahenden Machtkämpfen in Bayern

Berlin (ots) - Freunden des politischen Theaters bietet die CSUderzeit eine spannende Vorstellung. Alles strebt einer dramatischenEskalation des Konflikts zu. Und ein wenig Schadenfreude mischt sichin die Frage: Worin könnte die Lösung bestehen? In der CSU scheintniemand mehr mit einem Wunder zu rechnen; für alle sichtbar bringensich Horst Seehofer und Markus Söder bereits in Stellung, um für dieAbrechnung nach der Landtagswahl am kommenden Wochenende gewappnet zusein. Wie auch immer es ausgehen mag, kann es keinen Falschentreffen, wenn einer von beiden beim absehbaren Fingerhakeln denKürzeren zieht. Denn die Frage ist müßig, ob die Kabale in der CSUoder die zwischen CDU und CSU am abstoßendsten auf die Wählerschaftwirkte. Auch dass die Christsozialen sich über Monate hinweg aufKosten von Flüchtlingen und zum Nachteil auch ihrer SchwesterparteiCDU nebst deren Vorsitzender zu profilieren versuchten, ist einehinreichend analysierte Ursache für den Abscheu, den sie alsGesamtpartei sich redlich verdient hat. Es war dies auch keineeinsame Strategie Horst Seehofers, wie Ministerpräsident Söder nunglauben machen will. Jetzt, da die CSU nicht mehr nur um dieabsolute, sondern die Regierungsmehrheit fürchten muss, gibt es keinHalten mehr. Die Vorstellung, dass zumindest rechnerisch der Falleintreten könnte, dass die CSU in die Opposition gerät, erscheint denCSU-Strategen wie die Aussicht auf einen Sprung von der Klippe. Nureines ist sicher: Gemeinsam springen wird man nicht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell