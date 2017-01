neues deutschland: Der »kleine Ben« schlägt zurück - über Benoît Hamons Sieg bei den Vorwahlen der französichen Sozialisten

Berlin (ots) - Es sind starke Worte, zu denen Benoît Hamon nachseinem Sieg bei den Vorwahlen der französischen Sozialdemokraten, diesich Sozialisten nennen, greift: »Heute Abend erhebt die Linke wiederdas Haupt.« Oder »Wir sind die neue Linke.«Hamon, mitunter als »kleiner Ben« verspottet, hat guten Grund fürdiese Worte. Sein Überraschungssieg über den Ex-Premier undParteirechten Manuel Valls kommt einer Abrechnung enttäuschterSozialdemokraten mit der Regierungspolitik ihrer Partei gleich. Dieseist nicht einmal mehr sozialdemokratisch, sondern liberal.In Abgrenzung dazu gewann Hamon überraschend mit einem dezidiertlinken Programm. Er fordert ein Grundeinkommen, will dieEinschränkung der Rechte von Lohnabhängigen durch dieArbeitsrechtsreform zurücknehmen, er spricht sich fürArbeitszeitverkürzungen und gegen Sparpolitik aus. Er will Vermögenhöher besteuern, anstatt wie Hollande oder Valls die Kapitalseiteentlasten. Und ihm ist Ökologie und Antirassismus nicht nurLippenbekenntnis. Ob das reicht, um den gesenkten Kopf der Linkenaufzurichten, bleibt abzuwarten.Doch ähnlich wie Bernie Sanders in den USA, Jeremy Corbyn inEngland oder Podemos in Spanien bringt er Bewegung in die Linke. Einerster Erfolg ist bereits zu sehen: Eine aktuelle Umfrage sieht Hamonbei der Präsidentenwahl immerhin auf dem vierten Platz. Das zeigtaber auch, wie weit der Weg zu einer neuen Linken noch ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell