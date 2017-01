neues deutschland: Ein billiges Exempel - über Fragen, die Andrej Holms Rücktritt aufwirft

Berlin (ots) - Manchmal kommentiert die Geschichte sich selbst. Am15. Januar 1990 stürmten tausende Demonstranten, darunter vieleBürgerrechtler, die Stasizentrale in Berlin. Es war die symbolischeInbesitznahme des gigantischen Aktenarchivs einesRepressionsapparats. Fast auf den Tag genau 27 Jahre später erklärteder Berliner Baustaatssekretär Andrej Holm nach fünf Wochen hitzigerStasidebatte seinen Rücktritt. Holm war damals 19; schon mit 14 hatteer sich zu einer Karriere bei der Staatssicherheit verpflichtet undspäter dort seinen Wehrdienst begonnen.Das wirft Fragen auf, um die es bisher nur am Rande ging: Was fürein politisches System war das, in dem Halbwüchsige zu solchenEntscheidungen gedrängt wurden? Was für Verhältnisse herrschen heute,wenn einem seinerzeit gerade so Volljährigen diese Episode, die erlängst öffentlich gemacht hat, zum Verhängnis wird? Und was fürMedien sind es, die im Bescheidwisserton über die Jugend einesMenschen befinden, den sie stasibelastet nennen?Die LINKE wurde mit Holms erzwungenem Rücktritt gedemütigt. Vorallem die SPD will einen pflegeleichten Partner möglichst ohnelästige Vergangenheit. Dem Regierenden Bürgermeister fehlt der Mumm,die widersprüchliche Geschichte der gesamten Stadt anzunehmen. DerFall Holm hätte dazu Gelegenheit geboten. Statt dessen statuierte er27 Jahre nach dem Sturm auf die Akten ein billiges Exempel. Das wirddiesem rot-rot-grünen Senat von Berlin wie ein Klotz am Bein hängen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell