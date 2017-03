neues deutschland: Zur Reformierung der Agenta 2010

Berlin (ots) - »Stulle mit Schulle«, so könnte ein Wahlkampfformatfür ihn heißen, gedankenspielte Martin Schulz am PolitischenAschermittwoch. Man kann seinen potenziellen Brotzeit-Gästen nurwünschen, dass sie dabei mehr zu kauen bekommen, als Schulz derzeitseinen möglichen Bündnispartnern und den auf wirkliche VeränderungHoffenden anbietet. Mit seinem ALG-Q-Plan steht da bisher höchstenstrocken Brot mit kaltem Kamillentee auf dem Tisch, nicht mal einGürkchen liegt am Tellerrand! Herzhaft zuzugreifen fällt da noch sehrschwer. So eine Leistung bekäme beim »Perfekten Dinner« zu Recht 0Punkte. Will Schulz den Leuten nicht den Appetit verderben, sollte erschleunigst zurück in die Küche und die dort seit Jahrzehnten in derTiefkühltruhe liegenden Spezereien herausholen. Es soll sogar nochMenschen geben, die sich an den Geschmack sozialdemokratischerGenüsse erinnern können. Den Leuten den Mund wässrig machen und dannnicht mal die Butter herausrücken, so wird das nichts mit Schulz'Ambitionen, Kantinenchef zu werden. Noch aber bleibt ihm Zeit, seinekulinarische Linie zu finden. Eine Linie weg vom KüchenmeisterSchmalhans für Arme und den Gelagen für Unternehmen, Reiche undSuperreiche. Satt werden die auch mit Hummer allein. Vom Blattgoldauf ihrem Dessert lassen sich dann auch Gürkchen kaufen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell