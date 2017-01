neues deutschland: Zur Entlassung von Baustaatssekretär Holm in Berlin: Politikwechsel ist nicht gewollt

Berlin (ots) - Der junge rot-rot-grüne Senat in Berlin steckt ineiner existenziellen Krise. Keine Frage. Die kommenden Tage werdenzeigen, ob sich SPD, Linkspartei und Grüne in der Hauptstadtzusammenraufen können. Die Basta-Ansage des RegierendenBürgermeisters Michael Müller (SPD) vom Wochenende zur Entlassung desBaustaatssekretärs Andrej Holm hat aber die ohnehin ernste Lageverschärft. Interessant ist vor allem die Begründung, warum Holm ausSPD-Sicht gehen soll: weil er angeblich in seiner Rolle alsStaatssekretär polarisiere und dies der Umsetzung einer glaubwürdigenWohnungspolitik des Senats schade. Die Vorwürfe zurStasi-Vergangenheit Holms spielen dagegen in der verbreitetenErklärung nur am Rande eine Rolle. Dafür, den ausgewiesenenStadtentwicklungsexperten Holm nach knapp vier Wochen im Amt dieEignung abzusprechen, braucht es einige Chuzpe. Schließlich waren eseinige Jahrzehnte sozialdemokratischer Wohnungspolitik, die denMietenwahnsinn in der Hauptstadt erst möglich gemacht haben. Für dieLinkspartei, aber auch für Rot-Rot-Grün ist ein stadtpolitischerKurswechsel zentrales Anliegen. Wie kein anderer stand Holm für dieKritik an der bisherigen Ausrichtung der Politik, die vor allem denBau von teuren Wohnungen favorisierte, die sich nur wenige leistenkönnen. Mit dem Rauswurf Holms steht dieser Paradigmenwechsel zurDisposition. Ein stadtpolitischer Neuanfang ist dann nicht möglich.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell