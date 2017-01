neues deutschland: Zum neuen SPD-Vorsitzenden

Berlin (ots) - Martin Schulz beherrscht das Einmaleins desRegierungspolitikers spielend - eine noch so trübe Lage als Erfolg zuverkaufen. In seiner Antrittsrede hat er dies demonstriert und sichdamit als geeigneter Nachfolger Sigmar Gabriels erwiesen. Als Retterder SPD dürfte er aber schon mit dieser ersten Rede abgewirtschaftethaben. Denn die entscheidende Frage, die Schulz zu beantworten hatte,lautet: Was läuft falsch, was muss die SPD deshalb anders machen alsbisher? Schulz' Antwort heißt: Nichts! Weil alles schon super läuft.Das Dilemma, in dem die SPD steckt, ist das zwischen ihremMachtanspruch und den Interessen der Menschen, die sich aus diesemMachtanspruch eine Verbesserung ihrer Lage versprechen können. Schulzverkündet den Machtanspruch: Ich will Bundeskanzler werden. Sonstnichts. Er verschweigt, warum jemand, der sich von der SPD abgewandthat, ihr nun seine Stimme geben sollte. Selbst die nachgeordneteFrage beantwortete Schulz nicht: Wo er angesichts der realen Lage derPartei in Umfragen denn Bündnispartner seiner geplantenMachtübernahme sieht. Kein Wandel, keine Bündnispartner für einensolchen - da passt ins Bild, dass Schulz die Übernahme desParteivorsitzes selbst - wie schon Gabriel - als Deal zweier Kumpelsbehandelt. »Ein toller Typ«, das reicht. Und passt ins Bild jenerMenschen von Politik, die ihr inzwischen jede Glaubwürdigkeitabsprechen. Da fehlte nur noch, dass Schulz den Anspruch erhebt, dieSPD müsse nun »stärkste politische Kraft« werden. Ja, und auch dashat er.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1721Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell