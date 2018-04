neues deutschland: Zum Parteitag der französischen Sozialisten: Die Renaissance ist nur mit alten Idealen möglich

Berlin (ots) - Vor einigen Tagen kamen zum Auftakt des Streiks derfranzösischen Eisenbahner gegen die neoliberale Bahnreform Vertreteraller möglichen linken Parteien und Bewegungen zusammen.Repräsentanten von Jean-Luc Melénchons La France insoumise sah manebenso wie die der Kommunisten und von Benoît Hamons Bewegung des 1.Juli, der Neuen Antikapitalistischen Partei und von anderenlinksradikalen Kräften. Sie kamen zusammen, um ihre Solidarität mitden Streikenden zu bekunden. Die Parti socialiste (PS) war aberdemonstrativ nicht eingeladen worden. Das ist bezeichnend für diegeringen Chancen auf eine Renaissance, die man der diskreditiertenPartei einräumt. Doch die PS hat schon mehrfach in der Vergangenheitnach ähnlich vernichtenden Niederlagen einen Neuanfang geschafft. Sokann sie auch jetzt eine Zukunft haben, wenn sie sich auf ihretraditionellen Werte besinnt und sich auf die Kräfte stützt, diezwischen 2012 und 2017 vom linken Flügel der PS-Parlamentsfraktionrepräsentiert wurden. So gesehen ist es bemerkenswert, dass man aufdem Parteitag an diesem Wochenende fast niemanden von»Sozialdemokratie« sprechen hörte. Dieses Konzept ist mit demEx-Präsidenten François Hollande - dessen Amtszeit mit 6,36 Prozentder Stimmen für den Präsidentschaftskandidaten der PS vor knapp einemJahr endete - gründlich in Verruf geraten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell