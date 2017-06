neues deutschland: Zum Parteitag der LINKEN: Eine Partei bleibt sich treu

Berlin (ots) - Der Balanceakt zwischen Oppositions- undRegierungswahlkampf, den die LINKE zu bewältigen hat, ist wenigerschwierig, seit die SPD in den Umfragen wieder weit hinter die Unionzurückgefallen ist. Die Schwäche der Genossen aus demWilly-Brandt-Haus und deren erklärter Unwillen, mit einer LINKEN ineine Regierung zu treten, die an ihren friedenspolitischen undEU-kritischen Grundsätzen festhält, befreit die gerade einmal zehnJahre alte Partei aus der Verlegenheit, sich fragen zu müssen, welcheihrer Positionen für SPD und Grüne anschlussfähig sein könnten undwelche nicht. Auch wenn Fraktionschef Dietmar Bartsch betont, dassman Kompromisse erst nach der Wahl macht: Wären die Vorzeichenandere, hätte die LINKE in Hannover weitaus heftiger diskutierenmüssen. So aber kann sie halbwegs befreit und mit einem dezidiertlinken Programm in den Wahlkampf ziehen. Voraussichtlich wird sie imHerbst so ziemlich genau das Ergebnis erzielen, das sie auch 2013erreichte. Je nach Sichtweise kann man das stabil nennen oder alsStagnation kritisieren. Es bleibt aber auch die traurige Erkenntnis,dass es der LINKEN in Zeiten wirtschaftlicher Stabilität schwerfällt,bei Wahlen mehr als ihr Stammwählerpotenzial zu mobilisieren. DiesenStammwählern macht man nun ein Angebot, das diese nicht ablehnenkönnen, bleibt die Partei sich und ihren Grundsätzen doch treu.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell