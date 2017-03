neues deutschland: Zum Besuch der Kanzlerin in Ägypten

Berlin (ots) - Kanzlerin Merkels Wunschthemen für ihreÄgypten-Reise - jedenfalls jene, die veröffentlicht wurden - wäreneine »mission impossible« gewesen. Aber so wörtlich hatten das wohlbeide Seiten nicht verstehen wollen. Was immer man sich am Donnerstagsalbungsvoll an Problemverständnis und Kooperationsbereitschaftbescheinigte: Am Ende wird Ägypten keine Auffanglager in der vonDeutschland gewünschten Größenordnung einrichten, um Migranten vonder Überfahrt via Libyen übers Mittelmeer abzuhalten. Schon gar nichtwerden diese »Lager« die von Merkel blauäugig verlangten humanitärenStandards haben. So genau wird man das in Berlin auch gar nichtüberprüfen wollen. Darauf wird im Zweifelsfall schon die inbeachtlicher Stärke nach Kairo mitgereiste Wirtschaftslobbyachtgeben. Deren Klientel möchte am Nil gewinnbringend investieren.Zwar ist der ägyptische Staat auch und erst recht unter Sisinotorisch pleite, aber wie das Beispiel des in Rekordzeit gebautenzweiten Suezkanals zeigt, kann der Präsidentengeneral für seinehochfliegenden Pläne jederzeit mit Dollarmilliarden von denarabischen Monarchien rechnen. Tunnel, Tourismuszonen, gar eine neueHauptstadt - da möchten deutsche Großunternehmen - im Idealfallbequem mit Hermes-Krediten abgesichert - einen fetten Happenabbekommen. Diktatur hin oder her: Hier zählt zuerst Stabilität. ÜberDemokratie und Menschenrechte kann man ja ein andermal wieder reden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell