neues deutschland: Zentrale Vergabesoftware für Kita-Plätze in Berlin wird zu wenig genutzt

Berlin (ots) - Seit einem Jahr sind Kindertagesstätten in Berlinverpflichtet, Vormerkungen für Kita-Plätze zentral online zu melden.Nach Recherchen der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Montagausgabe) nimmt aber nicht einmal jede vierte Kitaan der verpflichtenden Maßnahme teil: Von aktuell 2510 Einrichtungenin Berlin nutzen nach Angaben der Verwaltung von BildungssenatorinSandra Scheeres (SPD) gerade einmal 568 das IT-System, mit dem dieBezirke und damit auch der Senat einen besseren Überblick über denPlatzbedarf in Kitas bekommen wollen. Ziel der seinerzeiteingeführten Digitalisierung war es vor allem, dieWartelisten-Problematik für Eltern in diesem Bereich zu ändern. Durchdie neue zentrale, digitale Erfassung sollte ein Kind, das bislangauf 30 verschiedenen Wartelisten von Kitas steht, nur einmal gezähltwerden. Dass die Kitas, die sich nicht beteiligen, weiter aufWartelisten setzen, ist der Bildungsverwaltung nicht bekannt. »Esliegen keine Zahlen über weiterhin bestehende Wartelisten vor«,erklärte eine Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheeres dem»nd«.Eltern und Elternvertreter hatten in Berlin in der Vergangenheitimmer das System der Kitaplatzvergabe und die Wartelisten kritisiert.Etwa aus Datenschutzgründen können Eltern aber auch eine Teilnahme ander zentralen Meldedatei verweigern. Im Juli gab es in der Hauptstadtlediglich 1000 unbelegte Kitaplätze, im März dieses Jahres waren esnoch 6000 gewesen. In einigen Bezirken und Stadtteilen der Hauptstadtgab es keine freien Plätze, aber weiter steigenden Bedarf. Durch dieAbgänge von 21.000 Kindern in Kürze an die Schulen dürfte sich dieSituation demnächst entspannen, hieß es aus der Senatsverwaltung fürBildung.