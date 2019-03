neues deutschland: Wissenschaftler plädieren für Stärkung der Tarifbindung

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nach DGB und Grünen haben sich Wissenschaftler füreine Stärkung der Tarifbindung in Deutschland ausgesprochen. "DieUngleichheit bei den Einkommen kann man nur wirkungsvoll korrigieren,wenn die Bezahlung nach Tarif wieder zum Regelfall wird", sagte derSozialforscher Gerhard Bosch der Wochenendausgabe des "neuendeutschlands" (nd - Die Woche).Der Gesetzgeber sollte die Tarifbindung gerade dort fördern, woder Niedriglohn-Anteil besonders hoch ist. Dies gelte etwa für diePflege, den Einzelhandel und das Hotel- und Gaststättengewerbe.Konkret könne die Politik festlegen, dass in solchen BranchenGewerkschaften und Arbeitgeber aufgefordert werden, Tarifverträge zuvereinbaren, die dann für allgemeinverbindlich erklärt werdenkönnten. Sollte keine Einigung erzielt werden, könne man eineTarifkommission mit einem stimmberechtigten Schlichter einsetzen,damit die Unternehmensseite nicht jeden Tarifvertrag blockierenkönne, so der Soziologe am Institut Arbeit und Qualifikation der UniDuisburg-Essen.Ein solches Verfahren wäre politisch nicht einfach durchzusetzen,vermutet Bosch. "Aber wollen wir dem Schrumpfen der mittlerenEinkommen aus Angst vor Konflikten weitere 20 Jahre mitPlacebo-Vorschlägen zuschauen?"Auch der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler plädiert dafür, dieAllgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erleichtern. "DieBundesregierung könnte per Gesetz angehalten werden, Tarifregeln dannauf eine ganze Branche auszuweiten, wenn dadurch Lohndumpingeinzelner Betriebe oder Reallohnverluste von Beschäftigten verhindertwerden", sagte der Professor für Deutsches und EuropäischesArbeitsrecht dem "nd". "Außerdem sollte es künftig ausreichen, wenneine Tarifpartei den Antrag stellt." Bislang müssen sichGewerkschaft und Arbeitgeberverband gemeinsam darauf verständigen. InFrankreich seien fast alle Tarifverträge allgemeinverbindlich, weildie Voraussetzungen dafür nicht hoch seien, so Däubler.Am Dienstag hatten sich DGB und Bündnis 90/Die Grünen in einemgemeinsamen Papier für eine Stärkung der Tarifbindung ausgesprochen.