neues deutschland: Wirtschaftswissenschaftler Bontrup: Nicht nur Air Berlin wird pleite gehen

Berlin (ots) - Der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-J. Bontrup istdavon überzeugt, dass die Fluglinie Air Berlin nicht die einzigebleiben wird, die Insolvenz anmelden muss. "Am Fliegenhimmel tobt einerbarmungsloser Preiskampf mit Billigtarifen. Auf vielen Flügendecken die Preise nicht einmal die Kerosinkosten. Welch eineselbstzerstörende Pervertierung des Konkurrenzsystems", schreibtBontrup in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinendeTageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe).Gleichzeitig freue sich die Konkurrenz, die ihrem Ziel einerMarktbeherrschung immer näher komme: "Kein Unternehmer will dasVerhältnis der Konkurrenz. Erst im Monopol vollendet sich dieForderung nach maximaler Rendite, so wie sich jeweils der Krieg derKonkurrenz in der Hoffnung eines jeden Wettbewerbers nach derÜberwältigung der anderen erfüllt", so der Sprecher der ArbeitsgruppeAlternative Wirtschaftspolitik.Das »Wolfsgesetz der Konkurrenz« wirkt laut Bontrup weiter. Wieparadox dies am Ende sei, "zeigt sich darin, dass dem unsäglichenBilligfliegen nur durch die Aufhebung der Konkurrenz der Garausgemacht werden kann".