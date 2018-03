neues deutschland: Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre: Von Rechtsruck in Betriebsräten zu sprechen ist übertrieben

Berlin (ots) - Angesichts der Ergebnisse bei den bundesweitderzeit stattfindenden Betriebsratswahlen warnt der Soziologe KlausDörre davor, die Ergebnisse rechtsextremer Kandidatenlistenüberzubewerten. "Von einem Rechtsruck zu sprechen, halte ich fürübertrieben", sagte der Professor für Arbeits- undWirtschaftssoziologie an der Universität Jena im Gespräch mit derTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Bundesweit fürAufsehen gesorgt hatten die Kandidaturen der rechten Gruppe "ZentrumAutomobile", etwa am Mercedes-Standort in Untertürkheim und beimAutobauer BMW in Leipzig, wo die Kleinstgewerkschaft jeweilszweistellige Ergebnisse erzielte.Auf die Frage, ob es Unterschiede zwischen Ost und West gebe,antwortete Dörre: "Das Potenzial gibt es im Osten wie im Westen.Richtig ist aber, dass wir im Osten ein Ende der Bescheidenheiterleben. Viele wollen es nicht länger hinnehmen, als Arbeitnehmerzweiter Klasse behandelt zu werden."Dörre rät den großen Gewerkschaften wie der IG Metall, das Problemdennoch nicht kleinzureden. "An einer offensiven Auseinandersetzungmit der völkischen Rechten auch in den eigenen Reihen führt kein Wegvorbei." Es gelte, sich auch schwierigen Themen zu stellen: "HeißeEisen wie die Migrationsfrage dürfen nicht aus der gewerkschaftlichenKommunikation ausgeklammert werden."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell