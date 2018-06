neues deutschland: Wirtschaftsprofessor Bontrup: Trump hat keinen ökonomischen Sachverstand

Berlin (ots) - Der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-J. Bontrupbewertet die von US-Präsident Donald Trump gegen die EU und Chinaangedrohten bzw. bereits verhängten Strafzölle als nutzlos undschädlich für die USA selbst. Die USA hätten Strafzölle "gar nichtnötig", sagte Bontrup im Interview mit der Tageszeitung "neuesdeutschland" (Montagausgabe). "Sie haben den US-Dollar, die globaleLeitwährung der Welt." Was sie damit in der Weltwirtschaft steuernkönnen, würde "weniger Schaden anrichten als ein Handelskrieg, derökonomisch wie ein Schuss ins eigene Knie wirkt". Donald Trump hatnach Bontrups Eindruck "keinen nachvollziehbaren ökonomischenSachverstand und seine Berater offenbar auch nicht".Verwundert zeigt sich der Wirtschaftsprofessor von derWestfälischen Hochschule Recklinghausen und Sprecher derArbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik darüber, dass die großenUnterschiede im Export von Gütern jetzt unter anderem in einenHandelsstreit zwischen den USA und Europa münden. "Eigentlichmüssten die anderen europäischen Länder doch genauso gegenDeutschland auf die Barrikaden gehen, weil die deutschenExportüberschüsse auch sie massiv in die Verschuldung treiben."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell