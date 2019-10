neues deutschland: Wirtschaftsforscher begrüßt geplanten Zukunfts-Investitionsfonds für Brandenburg

Berlin (ots) - Der Wirtschaftsforscher Sebastian Dullien hat denfür Brandenburg geplanten Zukunfts-Investitionsfonds in Höhe voneiner Milliarde Euro begrüßt. Es sei sinnvoll, dass die neueBrandenburger Regierung "nun die noch existierenden Spielräume derRegeln der Schuldenbremse nutzt, um die öffentlichen Investitionen indem Bundesland zu erhöhen", sagte der Direktor desWirtschaftsforschungsinstituts IMK der Hans-Böckler-Stiftung amDienstag der Online-Ausgabe des "neuen deutschlands"."Die Bundes- und Landesregeln zur Schuldenbremse schränken dieMöglichkeit der öffentlichen Kreditaufnahme für Investitionen ineinem ökonomisch unsinnigen Maß ein, da nicht unterschieden wird, obKredite für Konsum oder für Investitionen aufgenommen werden", soDullien. "Die Gefahr ist deshalb, dass die Schuldenbremsen zurInvestitionsbremse werden und damit die wirtschaftliche Zukunftgefährden. Brandenburg ist ein Bundesland, das in den vergangenenJahren besonders stark unter Zurückhaltung der Landesregierung beiZukunftsausgaben gelitten hat. Die Einrichtung einesInvestitionsfonds - wie jetzt geplant - ist eine Möglichkeit, dieseFolgen abzumildern", so der Wirtschaftsforscher.Natürlich wäre es besser, sagte Dullien, "sowohl diebundesrechtliche Schuldenregel als auch die Landesregeln zureformieren. Da dafür aber derzeit die politischen Mehrheiten fehlen,muss die Politik zu Hilfskonstruktionen wie demZukunfts-Investitionsfonds greifen."SPD, CDU und Grüne haben am Dienstag beschlossen, für einenZukunfts-Investitionsfonds Kredite in Höhe von einer Milliarde Euroaufzunehmen. Damit sollen beispielsweise Investitionen in Schulen undden Klimaschutz finanziert werden. Die Ermächtigung für dieKreditaufnahme soll noch in diesem Jahr beschlossen werden, da am 1.Januar 2020 die Schuldenbremse in Kraft tritt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell