neues deutschland: Wiese in Jamel an Neonazi verpachtet

Berlin (ots) - Wie kürzlich bekannt wurde, hat dienordwestmecklenburgische Gemeindeverwaltung Gägelow die Wiese, aufder das jährliche Demokratie-Festival "Jamel rockt den Förster"stattfindet, an ein Ehepaar verpachtet, dass zur Neonazigemeinde"Dorfgemeinschaft Jamel" gehört. Das 37-Einwohner-Dorf ist seitlangem als von Neonazis dominiert bekannt.Die Veranstalter des Festivals, das Ehepaar Lohmeyer, zuraktuellen Situation im "neuen deutschland" (Wochenendausgabe): »Esist ein riesiger Skandal, der sich einreiht in die besorgniserregendeEntwicklung in unserer Gemeinde der vergangenen Jahre«. SimoneOldenburg, 2. Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow und Vorsitzendeder Linksfraktion im Schweriner Landtag, betont: "Ich habe mich dafüreingesetzt, dass der Pachtvertrag fristgerecht gekündigt wird. Dieswird voraussichtlich geschehen." Uwe Wandel, ehrenamtlicherBürgermeister der Gemeinde, will jedoch garantieren, dass dasFestival wie geplant auf der Wiese stattfinden kann.