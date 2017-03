neues deutschland: West-Doping-Skandal: Sylvia Schenk kritisiert Thomas de Maizières Medaillenvorgaben

Berlin (ots) - Nach dem Bekanntwerden der Dissertation desPharmazeuten Simon Krivec an der Universität Hamburg, dieflächendeckendes Doping in der bundesdeutschen Leichtathletikzwischen 1960 und 1988 nahelegt, hat die Sportbeauftragte derAntikorruptionsorganisation »Transparency International», SylviaSchenk, in der Berliner Tageszeitung "neues deutschland"(Donnerstagausgabe) die Spitzensportförderung durch denBundesinnenminister kritisiert: »Wenn Thomas de Maizière sagt, wirwollen künftig ein Drittel mehr Medaillen fürs gleiche Geld, heißtdas für einen Teil der Sportarten - Ringen, Ausdauersport und alleKraftsportarten - im Grunde: Leute, dopt! Denn wie soll es sonstgehen in dem internationalen Umfeld?«Schenk verweist auf die Erfahrungen im Antikorruptionskampf:»Widersprüche in den Anreizsystemen sind problematisch. Das 'Seidsauber!' einerseits und 'Holt Medaillen!' andererseits führt dieLeute in ein Dilemma. Und im Zweifelsfall entscheiden sich dieMenschen dann eher für die Regelübertretung. Und sie haben dasGefühl, es sei eigentlich von oben auch so gewollt. Weil es anders jagar nicht möglich wäre.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell