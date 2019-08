neues deutschland: Wer die Rechnung zahlt - Kommentar zu den neuerlichen US-Strafzöllen gegen China

Berlin (ots) - US-Präsident Donald Trump lässt den Handelskriegmit China eskalieren. Ab 1. September will er einen zehnprozentigenZoll auf weitere chinesische Importe im Wert von 300 MilliardenDollar erheben. Damit soll Peking zum Nachgeben im Handelsstreitgezwungen werden. Trumps Kritiker verweisen darauf, dass die Kostender Zölle nicht von China beglichen werden, sondern von denUS-Konsumenten. Denn die Einfuhrzölle werden komplett auf dieWarenpreise aufgeschlagen, die sich dadurch verteuern. Das machte dieUS-Verbraucher im vergangenen Jahr um 1,4 Milliarden Dollar monatlichärmer, errechnet die Columbia University.Der Einwand ist zwar korrekt. Aber er geht wohl ins Leere. DennPolitiker vom Schlage Trumps oder Boris Johnsons präsentieren sichzwar als Anwälte »des Volkes«. Aber mit »Volk« meinen sie gar nichtjedes einheimische Individuum und sein Wohlergehen. Rechte Politikerappellieren nicht an die materiellen Interessen der Bürger. Sondernsie sprechen sie als Patrioten an. Trumps Wahlslogan war nicht »MakeAmericans Rich Again«, sondern »Make America Great Again!« UndJohnson lockt die Briten mit der »Souveränität Großbritanniens« inden Brexit.Im Handelskrieg setzt der US-Präsident darauf, dass die Menschenin seinem Land die zollbedingt höheren Preise klaglos zahlen, weildie Zölle ein Mittel zur Schädigung des geopolitischen Rivalen Chinasind. Als Trost spendet Trump den US-Bürgern optimistische Tweets(»Wir gewinnen den Handelskrieg!«) sowie die Versicherung, Angehörigeeiner großen Nation zu sein. So wird Patriotismus ökonomischproduktiv gemacht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell